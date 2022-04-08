【第五波疫情】服務成長地葵涌邨當抗疫義工　兩女媽媽：情願不吃飯幫助居民

▲ 全港社區抗疫連線義工劉佩珊（右）服務成長地葵涌邨廿載。（連線提供）

第五波疫情開初，葵涌邨曾成為重災區，服務該邨的全港社區抗疫連線義工劉佩珊（Cherries）指，人生大部分時間都在葵涌邨生活，基於對邨的感情，在葵涌邨爆疫的第一天已經開始擔任義工，投入抗疫工作，「人生大部分時間都在葵涌邨生活，無論如何，我都想要盡能力及用所有時間守住葵涌邨。」

人稱「羅拉」的劉佩珊，除了打扮有幾分相似外，她身手敏捷，搬貨派貨駕輕就熟，看起來弱質纖纖的女子其實孔武有力，一人獨自搬起超過25公袋的紙箱，連一眾猛男大漢也甘拜下風。「羅拉」服務葵涌邨廿載，曾擔任10年議員助理，離職的10年仍繼續做義工服務街坊。

我曾經搬離葵涌邨，亦曾到荃灣區參與社區服務，但始終對葵涌邨念念不忘，於是又搬回葵涌邨附近。

見證葵涌邨清拆重建，在葵涌邨渡過數十個寒暑，由天真活潑的小孩，變成抗疫守邨義工。正正是對葵涌邨的這份感情，「羅拉」在葵涌邨爆疫的第一天已經開始擔任義工，投入抗疫工作。

由出世、讀書、以至工作，人生大部分時間都在葵涌邨生活。無論如何，我都想要盡能力及用所有時間守住葵涌邨。葵涌邨第一天爆發時，看見很多警車、救護車及穿著全副保護衣的人員，環境令人很驚慌。

同時間，面對確診大廈的居民到訪辦事處求助，「羅拉」也十分擔心自己會被感染：

我同自己講，點都要硬着頭皮撐下去，因為居民需要人幫忙，自己亦要做好防感染措施，因為若自己確診後，居民就無人幫。

點擊下圖即看「羅拉」在葵涌邨派發物資的情況：

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在葵涌邨被圍封期間，「羅拉」每天都接獲很多求助個案，有剛生育的婦女求助，需要食品補身；亦有母親因BB深夜發高燒向她求救。作為兩個女兒的母親，「羅拉」特別關心兒童與婦女求助個案，想辦法購買食材、物資及藥物，並送到有需要的人手上。直至葵涌邨圍封行動完結，「羅拉」都沒有被感染。

可是，香港疫情愈來愈嚴重，「羅拉」繼續在抗疫路上衝鋒陷陣，卻在一次送物資於確診者後，不幸染疫。在染疫期間，她沒有發燒，但出現頭痛及肌肉痛，為免傳染家人，更需要做大量防疫措施，雙手更留下不少抗疫痕跡：

因為我要照顧兩個女兒，所以我只可在做足安全措施情況下，繼續留家做家務，照顧家人。我不停換手套、洗手、用漂白水燒毒，無時無刻都做足清潔，最後家人都沒有被我傳染，但我的手卻皺皮與發脹。

康復後，「羅拉」投入全港社區抗疫連線的派發福袋工作，與小隊有十多名成員，每日在邨內派發超過一百個福袋，以幫助有需要的人士：

義工們放工後立即來領福袋，大家一袋二袋，拎到手都紅晒也在所不措，最緊要將福袋送到有需要人士手上。我會繼續做義工，同時分配時間照顧家人，最起碼安排好小朋友一日三餐，情願自己唔食飯，也希望可以抽時間幫葵涌邨居民，我相信只要有心有力，就可以成事。

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責任編輯：陳麗娜