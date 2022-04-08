【本地展覽】香港200山峰美景一次過飽覽　山峰插畫tee設計師作品銅鑼灣展出【內附地址】

▲ Terence從2017年開始繪畫山峰系列，最初用來印製tee，及後因為疫情肆虐多了在家工作，於是毅然決定將本地的山峰一一繪畫，展覽中出現20幅彩色作品，正是曾經印製tee的插畫，當中仔最難忘的是大帽山，因為是該系列的首張作品。（攝影：梁偉榮）

香港插畫師蔡耀東（Terence）擅長Trick Art（錯視藝術）創作，數年前得到邀請創作了數款題材關於本地山峰的插畫tee，成為不少遠足愛好者垂青的登山良伴。事隔數年，他決定要為香港山峰系列來個終章——插畫展，一口氣將本地200多個山峰盡收筆下。

▲ Terence從2017年開始繪畫山峰系列，最初用來印製tee，及後因為疫情肆虐多了在家工作，於是毅然決定將本地的山峰一一繪畫，展覽中出現20幅彩色作品，正是曾經印製tee的插畫，當中最難忘的是大帽山，因為是該系列的首張作品。（攝影：梁偉榮）

▲ 有人問Terence為何展覽裏的作品編排得那麼密集？他笑著說：「就好像香港的環境一樣，逼逼夾夾。」（攝影：梁偉榮）

做人與做事一切都是講求緣份和契機，身為香港插畫師協會（HKSI）專業會員之一的Terence與山結緣，可要追溯到2017年，當時的他得到專門與本地創作人合作推出tee的The Ginger Store邀請，希望以他創作的插畫為tee帶來不一樣的設計。

不過，據Terence憶記當時在構思上並不順利，畢竟以本地為題材的主題已經被人花光得七七八八，在一次偶然用膳途中，望向窗外不遠處的山峰靈感悠然而生，於是鎖定以香港山峰為主題，推出以獅子山和大帽山等為題的tee，而這一批tee推出市場後，竟然又有不少熱愛遠足的人士穿上它，登上山峰然後拍照再上載社交網站，頓時成為郊遊者的話題作。

這一次牛刀小試，令Terence於這數年間斷斷續續發表多達20幅的作品然後印製成tee，現正舉行的《山》（The Mountain of Hong Kong）插畫展，正好是他在這題材上的一個總結。他笑著說：

這真是最後的一次繪畫山了，畫夠了，不想再畫﹗哈......

的而且確，要繪畫本地２00多個山峰，單是資料上的搜集就已經要了Terence的命。不過原來在創作上他已經將範圍收窄了不少。

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港男的百山毅行

Terence說：

根據《辭海》對「山」的註釋是凡陸地聳出地面，約達320公尺，統稱曰山。

他以300米為界，將全港163座300米之上的山峰作主要創作對象，配以一部份300米以下的山峰，共208座山峰，用上宣紙「灑金雲龍」，然後分130張畫逐一畫出，細看之下每張呈現出本土感，又或是帶點浮世繪的色彩。

這些都叫筆者想到日本民間傳說在夏夜中妖怪大遊行，亦即是著名妖怪繪師鳥山石燕所繪畫的《百鬼夜行》。當然，插畫中筆者認為最重要的是還包含了他只此一家的「港男」幽默感，例如展覽中發售的香港山峰地圖海報，在角落處幽默地寫上「呢張地圖如有錯漏，唔好話我﹗」的字句等。

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致敬畏的大自然及終將消失的地方

香港的地形特色在於依山環抱，有人說山不會變，但參照「明日大嶼」的說法，就連一個島嶼都可以製造出來，山要消失其實很易，而是次的插畫展另一個副題正是致敬畏的大自然及終將消失的地方。Terence說：

大自然快將消失當然是我想表達的事，但我亦想透過插畫展希望大家思想消失這回事，除了看得到的消失外，亦有一些是大家看不見的消失，舉一例就好像本地的保育方案，中環街市經過保育後來個徹底的改頭換面，這是否就是大家想看見的保育呢？

Terence所說美好的山峰終將消失，或許就好趁展覽還有大半個月去一次銅鑼灣將300個山峰美境刻在腦海裏。就正如Terence的「忠粉」在他的面書上留言：

今次不用上山跑，只要往銅鑼灣一遊。

展覽info

《山》

日期：即日至1/5

時間：1：00pm - 9：00pm

地點：AMAZ by Lokianno（銅鑼灣京士頓街2-4地庫）

產品查詢：hkginger.com

記者：何偉雄