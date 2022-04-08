【消費券1萬】餐飲業料可吸納150億消費券佔比25%　保就業計劃涵蓋兼職工可免裁員潮出現

▲ 餐飲業料可吸納150億消費券佔比25%，保就業計劃涵蓋兼職工可免裁員潮出現。（資料圖片）

政府昨日（7日）開始派發首輪5000元電子消費券，餐飲聯業協會會長黃家和表示，市民收到消費券後急不及待使用，有亦餐廳出現人龍，生意亦有上升，但因為有2人限聚令及限坐令影響，消費券對業界的幫助暫有限，首輪業界只能吸納整體300億消費券當中50億，整個計劃可吸納150億，料售買電器、電子用品的商戶受惠更大。

黃家和期望，第二輪派發消費券時，疫情受控，當局放寬限坐人數至8人，並放寬營業時間至晚上12時，對業界生意有強勢反彈；他根據上次派發消費券的經驗估計，首輪300億消費券中，業界可吸納50億，而次輪300億中可吸納100億，整個計劃業界可受惠共150億。

昨政府優化保就業計劃，受惠僱員新涵蓋兼職員工，黃家和歡迎有關決定，認為有關員工受惠，集團式餐廳因疫情影響生意受打擊，新措施可以令公司增加現金流，避免出現裁員潮。

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記者：陳麗娜