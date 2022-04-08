【消費券1萬】將軍澳廣場+Nan Fung Place著數獎賞　零消費享$2,000電子優惠券

南豐集團剛推出的「NF Shopping 購物奬賞」，向會員送出$2,000電子優惠券，不論是已登記的會員或新註冊的會員，毋須消費即可領取。

電子優惠券將會自動加入NF Shopping會員的電子錢包，讓消費者直接受惠。總值$2,000電子優惠券分兩期發放，在4月11日至5月10日先送出首期價值$1,000優惠券，再於5月11日至6月10 日送出餘下$1,000優惠券，優惠券分別可於南豐集團旗下的將軍澳廣場及Nan Fung Place使用。優惠券全面照顧市民衣食住行的不同需要，焦點參與商戶包括：湊湊火鍋、Infiniti C、YUM CHA、半島漁港、阿翁火鍋館、堅信號上海生煎皇、FANCL 、Innotier、Zoff、Pricerite實惠等。

▲ 南豐集團除推出的NF Shopping 購物獎賞，亦支持小店。(商場提供)

此外，南豐紗廠亦配合推出消費券優惠，以行動支持本地小店，鼓勵大家使用消費券時，優先考慮於小店消費。由即日起，於南豐紗廠以指定消費券電子平台消費滿$500，憑即日單據可獲得$150現金券，包括$100購物現金券及$50餐飲現金券各一張。

記者：李越樺