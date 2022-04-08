【MIRROR經理人】花姐40歲才學車曾揸Uber　跟教主常講心事姜濤車上最百厭

▲ 花姐分享在駕車時跟MIRROR成員私密對話。

「花姐」黃慧君身為男子組合MIRROR、ERROR經理人，自從他們16人出道以來，花姐經常透露時間不夠用，自己與MIRROR及ERROR的見面時間，遠遠超過與自己兩個小朋友的相處時刻。曾揚言暫時不會加入新人，以免爆煲。

日理萬機的花姐，最近為車行拍攝廣告片，藉著分享駕駛經驗，於試車時大爆與MIRROR各成員於車上的親密時刻。

花姐過往４年都以一款七人車Noah代步，自言是生活以及工作的重要伙伴。經常駕著愛車開工，及接載MIRROR成員回家，她更分享車尾放滿了鏡粉們的禮物。

而有車行知道花姐是Noah的擁躉，就把全港第一部最新款Noah贈予花姐，花姐亦欣然接受，並急不及待試車。

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花姐透露在加入ViuTV初期還做過Uber司機。她分享：「初加入ViuTV時，魯生叫我諗新idea做真人騷，我便說駕Uber，因為做司機可以接觸不同人，汲取靈感，不少乘客還指我駕車好定。」

花姐同MIRROR成員都有不少車上獨有時光。「最多人爭取搭我車，便是他們出歌之前，要我approve新歌講甚麼，我試過喺最高紀錄在車一口氣聽86隻demo。」

她又指：「因為順路返屋企，最多車Edan、Jeremy，姜濤都多，但他鍾意坐我車不是因為可以送返屋企，是笑我開車論盡，想見到我揸車的蝦碌位。Anson Lo就聽我講最多心事，我都成日車他返屋企，他被迫聽我講好多心事。」

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最新影片：After Class訪問

車有屎雀唔可以載MIRROR

花姐又稱：「平時去做訪問，我開七人車都方便。他們有幾個人上車就會好嘈。」花姐笑言車上成為相處的其中一個重要空間。「架車係會議室又係餐廳。有時做完嘢，不會專登返公司開會，趁齊人在車打電話開會，又會在車上開餐。車尾空間又會放他們未拿走的fans禮物，再找時間車給他們。有Fans dm叫我洗車，說架車有雀屎，係唔可以載MIRROR，我心諗：我都唔想架車咁污糟呀！」

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七人車亦成為花姐與鏡仔，以及花姐與親生仔之間的溝通橋樑。花姐說學車全因家庭：「我40歲才考車牌，因為當時由九龍搬去新界住，要開車代步。細仔是我第一個乘客，車他返學的45分鐘，成為我們最親密時光。通常他會趁機問我拎零用錢，之後我們會分享學校的事、又會講吓他女朋友的事，講吓爹哋壞話。車不只代步，是一個溝通機會。你親自開車聽他們講心事，你會覺得兩個人close啲。」

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回憶滿載，但花姐告別陪伴自己4年時光的Noah時道別感激一聲，不再遲疑，轉投最新型號的懷抱。「個鬼面罩好有型！個leg room好長193坐都冇問題！司機位隔離多咗個箱放嘢都好緊要！大屏幕唔怕老花睇唔清楚俾人笑。」

花姐直言自己同AK、Ian這㮔愛車人士不同，她最着重實用方便，故鍾情家庭車。