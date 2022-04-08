【COLLAR成員】WINKA曾遇經濟危機四出借錢　Marf初中遭同學冷暴力欺凌

▲ COLLAR 成員各自分享不同經歷。

從ViuTV節目《全民造星IV》選出的女團COLLAR，正式出道至今不足3個月已人氣高企，COLLAR已成為不少廣告商的新寵兒，並已推出兩首團歌。

昨晚，Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖）COLLAR全員上陳志雲網台節目，任《Stephen．傾》第100集的嘉賓。

阿Gao曾懷疑自己 SumLing圓夢

陳志雲由隊長阿Gao（沈貞巧）開始逐個詳談，阿Gao指最初對隊長一職感到模糊，更不明為何經理人會找她當隊長，加上她最初自覺高度以及樣貌，都不是當女團的材料，故當時亦有對自己有所懷疑。

及後她明白到做人應對自己有信心，努力做好隊長之職，在隊友背後默默做最強後盾。而且她明白到大家相處日子越長久越易有拗撬，自言已做好心理準備出面調停。



跳舞出身的SumLing（李芯駖）表示與阿Gao屬同浸大跳舞學會，更將興趣演變成職業，最終夢想成真與偶像台灣歌手孫燕姿一齊演出，令她興奮不已，更大讚孫燕姿很照顧身邊的工作人員 ：「好開心跟到佢，因為佢好有風度，好care每一個人，記晒所有人名。」

最新影片：After Class專訪

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SoChing感謝男友 WINKA曾四出借錢

SoChing被陳志雲追問與舞蹈員男友李啟言的感情生活，又指最初沒有打算高調公開關係，但「紙包唔住火」選擇公開後，猜不到得到眾人的支持，更為二人開了專頁 ，又感謝男朋友令她成長不少。期間WINKA更突然流淚，她說：「因為好少咁嘅機會相處，我覺得好開心，我連阿Gao讀電影都唔知。」

至於WINKA亦表示因家中經濟出現問題，當時要邊打工、邊讀書，加上媽媽有頗嚴重的精神問題，終被送入院，當時WINKA更要四周問人借錢，才能度過經濟危機。

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Marf曾受欺凌

至於人氣王Marf指自己的英文名全寫是Marife，是由媽媽的姑姐改，並指近年認識了菲律賓的朋友後，發現原來菲律賓有很多人叫這個名字，故曾被誤會是菲律賓人。

期間談到Marf在中三轉校時的經歷，她坦言與初中時被同學冷暴力欺凌有關：「佢哋冇掂到我，但係就會令我好唔想返學，以前冇同父母講太多，係最近多傾偈，先知道點解我會想轉校，原來當時係咁辛苦。」

另外，Marf被陳志雲問到在社交平台抱怨雜誌編輯一事，她坦言當時錯誤地將言論公開，更形容自己「低能」，現已吸收經驗：「依家誤會已經解決咗，純粹係態度、意見，大家少合作，一啲安排上突然轉變造成嘅衝突。」

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Day、Ivy、Candy為夢想奮鬥



至於Day（許軼）的爸爸是尼泊爾人，所以有外語名Rejena Simkhada，指當年16歲，看見有免費跳唱訓練便報名到韓國選秀，很快被邀請到韓國訓練：「嗰時係一路讀書一路去，每次暑假或者寒假就一定要過去，16至18歲嘅假期都係嗰邊過，當時每日起身跳舞唱歌，一班人等緊一個唔知有冇嘅機會。」



最後便是一個為了《造星》選擇退學的Ivy（蘇雅琳），另一個則休學一個sem的Candy。

Ivy原本升讀中大護士學士學位，不惜放棄學業，原來父母一開始十分反對，直至比賽中途有次爸爸終為她打氣，令她感動不已：「我好感動，佢喺我咁大壓力嘅時候，好安慰到我。」