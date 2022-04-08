【上海疫情】上海2歲女童染疫獨自隔離1個月　重返家中竟喚媽媽「阿姨抱抱」

▲ 女兒一句說話，令媽媽心痛。

上海疫情嚴峻，當地一名2歲女童就因被檢測出對病毒呈陽性，需與父母骨肉分離近一個月。她最後無大礙與父母重逢後，原本就十分乖巧的女童，亦沒有哭鬧，直至臨睡前，才對親生母親說出一句「阿姨抱抱」。媽媽聽後大感痛心，承諾「以後媽媽會一直抱你入睡」。

上海當局面對疫情如臨大敵，採取嚴格「封控」措施，染疫者無分年齡，都會被帶走隔離，小童如父母未確診，也不准陪伴。上海2歲女童安安（化名）於上月被驗出陽性，被當局送往醫院單獨隔離。安安的媽媽金女士表示，當時女兒有發燒症狀，核酸檢測發現確診後，就被接走。離開時，穿白色防護服，俗稱「大白」的防疫人員抱走安安時，她並不知道哦媽媽不會一同前往隔離，只匆匆叫了一聲「媽媽」，二人便分開，「那聲媽媽把我的心臟也一同帶走」。

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金女士稱，雖然擔心女兒情況，但醫護人員都十分細心，經常分享女兒在醫院的情況，讓她安心「醫護人員開了一個微信群組，不定時發孩子在醫院的視頻。」她又說，「最初打電話時，安安一句話也不說，可能比較害怕，我只能提醒她要聽護士阿姨的話，好好吃飯」。

隔離期間，安安一直抱著一隻小熊玩具，又會經常跟著醫護人員，與其他孩子「爭寵」。媽媽形容，安安性格乖巧，是「天使寶寶」」。近一個月後，安安終於康復回家，回家後她變得格外「粘人」，媽媽認為，可能是隔離時，未必能經常得到大人關注，才令女兒變得如此。而剛回家見面時，一家人都沒有太激動，「沒有哭，直到睡覺時，她叫我：阿姨抱抱」。金女士形容「我直接破防了（情緒崩潰）」，她馬上對女兒說，「在病房裡你只有熊熊，沒關係，以後媽媽會一直抱著你睡。」

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責任編輯︰王明芳