【豪宅曝光】愛妻號林海峰為太太建私人健身室　彭羚練禪柔運動凍齡養生

▲ 彭羚於家裡勤做伸展運動,苦練一字馬。

90年代天后級歌手彭羚(Cass)於1999年與林海峰結婚後,便急流勇退,淡出樂壇專心相夫教女。直至近幾年,彭羚才開設IG帳戶分享生活點滴。

彭羚近年迷上外地非常流行的Gyrokinesis(禪柔運動)及Gyrotonic(脊椎螺旋運動),數年前更考獲導師牌。而抗疫期間,Cass購入新的運動器械,留家勤做運動鍛鍊筋骨。

52歲的彭羚靠禪柔運動和健康飲食成功凍齡,這位美魔女身材均稱兼筋骨柔軟,真的值得大家學習!

【豪宅曝光】彭羚望無敵海景做運動 林海峰從勵德邨住到淺水灣豪宅

▲ 彭羚近年愛上禪柔運動。(取自instagram)

練禪柔運動

彭羚日前於IG分享進行禪柔運動的短片,只見Cass於器械上苦練一字馬動作。

當中彭羚寫道:「So close! This is what makes it fun to practice on the Jumping Stretching Board, I will get there one day,就係差一點點,每日嘅練習先至更有趣!」

另外,她更標籤了「唔得練到得」語句,為自己打氣。

網民紛紛留言大讚Cass厲害,更問Cass何時開班教人,連林珊珊女兒野人也留言表示想試玩。

最新影片推介:After Class專訪

豪宅設私人健身室

Cass一家四口居於位處淺水灣、市值近一億的的南山別墅,豪宅內設置私人健身室非常闊落,可以放置超大型的器械。

有指Cass近年熱愛禪柔運動,於是愛妻號林海峰為太太購下禪柔運動器械,令人羨慕。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

分享凍齡心得

52歲的Cass身材仍然好好,於去年5月,她跟林海峰出席好友Wyman生日聚會,事後更貼出三人的合照留念,從照片所見,Cass在沒有美圖下氣色和狀態依然很好。

Cass曾於社交平台分享凍齡Keep Fit心得,近來她熱衷於Gyrokinesis(禪柔運動)及Gyrotonic(脊椎螺旋運動),更於2016年分享準備考禪柔運動導師牌時的溫習手稿和繪圖。她稱花了很多時間和努力,但自覺非常值得。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

彭羚首開IG分享凍齡秘訣 兩女之母Cass公開去水腫塑身餐單【內附食譜】

強化肌肉舒緩各痛症

勤做這類伸展運動的她練出健美線條外,也能同時強化肌肉及脊骨以改善身體,舒緩各種痛症,且配合相應的呼吸方法以鍛練心肺功能。這運動在外國很流行,Ladygaga和韓星孫藝珍也是禪柔運動愛好者。

至於飲食方面,彭羚會自製各式各樣的Smoothie Bowl,以不同的水果打成奶昔,再加上燕麥、奇亞籽及杏仁片食用,好看好吃之餘也甚有謍養。