【大腸癌】女子不喜在公司如廁常忍大便致便秘　3日無屎屙無屁放揭患大腸癌三期

▲ 一名女子因經常忍著不去便，導致慢性便秘，甚至患上大腸癌第三期。

經常「忍屎忍尿」對身體不好。台灣有肝膽腸胃科醫生分享病例指，一名50多歲女子因為不喜歡在外面去廁所，常忍著不去大便，結果導致慢性便秘，嚴重起來3日無法大便，甚至無法放屁，求醫後證實患上大腸癌第三期。

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常忍屎致慢性便秘 3天無法大便無法放屁

台灣肝膽腸胃科醫生張振榕在節目《醫師好辣》中分享自己病人的病例指，該名50多歲女子因為有潔癖，不喜歡在外面上廁所，經常有忍大便的習慣。上班時間，她不會在公司去大便，會一直忍到下班時間晚上7、8時。

張醫生表示，若忍得太久，就很易沒有感覺，不想去大便，出現慢性便秘這問題。該女子曾試過一星期有4、5天也不排便，久而久之，大便變硬，很難排出，繼而導致痔瘡發作、肛門流血疼痛，最嚴重時，她曾連續3天沒有大便，連屁也放不出來，結果腹部十分脹，甚至脹到想嘔吐，遂往求醫。

腸道佈滿宿便現腸阻塞 患大腸癌第三期

張醫生為她照超聲波後，懷疑她出現急性腸阻塞狀況。他發現，該女子腸道有很多宿便、腸液和水，所有東西也被堵塞，懷疑是因大腸癌而造成阻塞，故請她立即去看急症。結果，證實她罹患大腸癌第三期，要由直腸肛門科醫生做人工肛門，先緩解腸阻塞症狀，排出大便。

張醫生提醒大眾，糞便裡面有很多毒素、慢性發炎物質、不好的細菌。若經常忍著不去大便，久而久之，身體會吸收這些毒素，導致身體累積很多發炎的反應。慢性發炎反應就是引發癌症的一種因子，大家不能忽略排便這件事。

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大腸癌誘發因素

大腸癌是本港第二號癌症殺手。衛生署指出，不良生活習慣也是患大腸癌的高危因素：

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

另外，本身患有大腸瘜肉或慢性潰瘍性結腸炎的人士，或近親曾患大腸癌或遺傳性瘜肉症候群，患大腸癌風險也較高。

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大腸癌病徵

據衛生署資料，大腸癌患者會出現以下病徵：

大便帶血(呈鮮紅或深紅)或帶有大量分泌黏液

大便習慣改變，如大便變稀或便秘

剛大便後還有便急的感覺，但不能排出大便

腹部不適(經常有胃氣痛、飽脹或胃抽筋的感覺)

體重無故地下降

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責任編輯：羅嘉欣