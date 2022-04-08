【明星育兒】從不以朋友方式與子女相處 蔡少芬育兒之道：要有媽媽的威嚴

▲ Ada在內地節目分享育兒及愛情觀。

藝人蔡少芬（Ada）近來移居上海生活，經常參加綜藝節目，最近她為內地訪談節目《送一百位女孩回家》做嘉賓，與主持人分享了自己的愛情及育兒觀，她指自己不以朋友方式與子女相處，因為要保持做媽媽的威嚴。

現年48歲的Ada與丈夫張晉育有3名子女，分別是11歲長女張楚兒、9歲次女張信兒及3歲細仔張樂兒，她透露多數時間都是圍繞著家庭，對於育兒心得，Ada坦言很多父母都傾向跟孩子做朋友，而她是不贊成的，無論如何一定要有做媽媽的威嚴，否則孩子不會聽自己的說話。



我不能的，我覺得我是他媽媽，我一定要有媽媽的威嚴，如果我連媽媽的權威都丟開，他聽誰啊？然後她他怎麼會重視一些長輩？我覺得我可以跟你鬧、跟你玩，但是要有界限。

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對於愛情觀，Ada就寄語女生不要戀愛大過天，生長在單親家庭的她，從對世界有印象一刻，父母已經分開，她覺得感情這樣的東西說變就變：



我覺得現實我要好好地幹活，工作然後賺錢，然後生活。拍拖那個東西就是遇到自己喜歡的人了，然後我再投入，但如果沒有，我也不會有什麼夢境說我拍拖之後會怎麼樣，結婚之後我會怎麼樣，我不敢這樣想。因為我有印象的時候父母已經分開了，所以我就覺得感情這個東西，真的太難說了。

眾所周知Ada與丈夫張晉是圈中模範夫妻，她坦言現在與老公的關係是「超出想像」，原因就是她陪丈夫經歷了事業不同階段，而Ada亦為張晉改變自己：



我是這樣的，我覺得他很幸運一樣東西，就是在我跟他認識的時候，很多我的刺都已經拔掉了，所以他剛好進來我生命的時候，能好一點點。



今年即將49歲的Ada，很快就踏入「半百」歲數，對於年紀她表現得非常淡然：「人總會老，皺紋總會有」她直言自己有一件很自豪的事：「我覺得我有三個孩子，身材管理也還是可以，身體跟心靈我都不覺得我是這個歲數。」更自爆到現在還會著女兒的童裝，永遠保持一顆年輕的心。



嚴母Ada對於子女的教育不會慳，據知大女及細女在港時就讀位於沙田石門的基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），ICS是一所提供美式教育的國際學校，學生可從幼小直升中學，小學普通課程學費大約$125,100港元。該校注重校風、重品德及心靈發展，不過近來Ada一家遷居到上海生活，很大機會在當地的國際學校繼續學業。

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責任編輯:陳麗薇