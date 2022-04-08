【金宵大廈2】蘇皓兒終極黑化反咬伍詠薇　監製葉鎮輝親解劇中細節關鍵位　

▲ 《金宵大廈2》昨晚一集關係大逆轉，劇情令人心寒。

TVB劇集《金宵大廈2》熱播中，昨晚（4月7日）的單位二「雙魚」下集內，講到蘇皓兒飾演的渺渺，為擺脫非常母親芬姐（伍詠薇飾）的控制而離家出走。

當中一幕蘇皓兒沖涼換上衣服後，被伍詠薇揭開浴簾，雙手連環掌摑兼用花灑淋濕身，並怒罵女兒：「你個死女包發姣溝仔！照吓你個衰樣，冇男人同你瞓覺呀！」、「識咗男仔之後連阿媽都認得，你賤格！你賤格！你冇用。」盡顯非常母親芬姐的心理扭曲。

身心靈被虐待的渺渺尖叫又爆喊，看到觀眾非常心噏，最後靠用沐浴露打芬姐才脫險。

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「賣慘KOL」博同情

牆上的印記離奇讓芬姐回到女兒受傷當日，原來與出軌前夫爭執下，不慎將腐蝕性液體潑向渺渺的真兇是芬姐，由此導致女兒半身灼傷兼面部毀容。多年來母女以「賣慘KOL」博取大眾同情，靠善款援助維生。

渺渺離家出走後，因被誤認露宿者獲贈「施比受更有福」飯盒，這個飯盒卻成了故事的終極扭轉位！芬姐找回渺渺後感到愧疚，苦求女兒回家不果，並走出馬路企圖輕生，最後被車撞到致終生殘廢。

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蘇皓兒終於黑化

劇情最後來個大逆轉，渺渺與芬姐處境調轉，換成女兒帶傷殘母親上節目賣慘呃善款，更似笑非笑笑向芬姐說：「我唔係為咗你先上電視（賣慘）㗎，係我諗通咗喇，施比受更為有福。如果冇咗我哋呢啲不幸嘅人做比較，其他人又點會感受到自己嘅幸福喎。」

渺渺在節目上更唱溫情歌，「溫馨」與及虐待交錯的闇黑行為，令人心寒！

網民對劇集結局持分歧看法，有人認為是大團圓，亦有人認為終極黑化的渺渺是全心向母親報復。

《金宵大廈2》監製葉鎮輝（阿細）受訪時表示，渺渺與芬姐之間「相愛又相害」，渺渺唱溫情歌時腦海全是芬姐虐待的畫面：「佢其實完全冇原諒芬姐。呢度可以話係『戲中戲』，佢唔單止成為咗自己討厭嘅人，仲要做得比阿媽更盡更好，甚至連真實觀眾都要呃埋。」

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伍詠薇自薦演《金宵2》

昨晚（4月7日），伍詠薇及蘇皓兒分別在IG開Live，獲讚好戲的伍詠薇坦言芬姐最後所受的報應令單元故事性更強：「阿女最尾變咗我咁，其實係我報應嚟架！我愛佢變成害佢，呢個結局真係意想不到。」

首度遇上如此高難度角色的蘇皓兒，坦言有壓力：「都真係好難演，個角色好難演，好多內心嘢。」幸好蘇皓兒的內心戲有受到支持及認同，有網民讚她的演繹似笑非笑，並指「睇唔出底牌先至最耐人尋味」。

已多年沒有在TVB劇集演出的伍詠薇，早前接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》訪問坦承是自己向監製自薦：「《金宵》好睇吖嘛，喺TVB平台有咁嘅戲種好得意，我見到監製就話如果《金宵2》開，有角色啱我我都願意嘗試吓。點知佢真係搵我，我只係聽咗個故仔，已經覺得好好聽。」

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神秘男張彥博究竟是誰？

另外，第一季《金宵大廈》演Final Boss的張彥博在昨晚首登場，以神秘男子阿Lam身份亮相，先在升降機遇上Maurice（陳山聰飾），二人不認識卻有熟悉的奇妙感覺。

之後又在相機店重遇，原來張彥博是接手古老相機店的老闆。

失去記憶的陳山聰來金宵大樓尋找真相，在櫥窗卻發現自己與一名女子的合照，究竟張彥博是否知道箇中真相？