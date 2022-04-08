【缺德遊客】港女踩爛日本花田打卡被傳媒斷正　辯稱「影相靚啲」網民轟醜出國際

▲ 有港女被日本電視台拍攝到踩爛花田打卡，引起日本網民反感。

日本春天櫻花盛開，很多人都會去郊遊賞花，但有身在日本的香港人卻不守規矩。位於埼玉縣幸手市的權現堂公園，有日本傳媒拍攝到有香港遊客為影相打卡而踐踏花田，更聲稱自己是仿傚其他人，事件引來日本網民群插。

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埼玉縣幸手市的權現堂公園可以同時觀賞櫻花及油菜花，每年吸引大批遊人前往，但同時衍生出遊客踐踏花草的問題。日媒《日テレNEWS》到權現堂公園視察時，發現有數名遊客踩入花田，並站在油菜花之間合照及自拍。

▲ 埼玉縣幸手市的權現堂公園可以同時觀賞櫻花及油菜花，是著名的賞花勝地。（相片來源：幸手市觀光協會）

記者隨即上前訪問在花田內拍照的女遊客，原來她們來自香港，記者指出附近有指示牌表明不可進入花田，港女用日文辯稱沒有看到指示牌，而且見到有其他人踩入花田，便覺得自己入内都無問題，「同啲花近啲影相會靚啲。」

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花朵死亡 被踩出一條路

而該處已被踩出一條路，可見花朵已被踩死，而不少油菜花的花莖被折斷倒在地上。用心照料花卉的花田負責人無奈表示，今年的踩花問題是最嚴重的一年。

希望大家在踐踏花朵前三思，作為盡力照料花朵令它們綻放的人，看到此情此景很心痛。希望遊客可以想清楚自己的行為，會為花田帶來破壞。

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香港網民斥︰感到羞恥

影片被傳媒上載至網絡後，引起不少日本網民反感，並對被踩死的花朵感到心痛，批評遊客只顧打卡而不理花田死活，「滿足自己慾望而作出可恥行為」，即使沒有告示牌，也不應該進入。有香港網民亦留言直斥，對涉事的港人感到羞恥，是醜出國際。

不過，有網民卻表示理解遊客的行為，因有日本人進入花田而誤會是許可，希望本地人做好榜樣，讓外國人了解規則；有人也提議告示牌應加入外文如中文，讓外國人看懂。同時有網民提出可以在花田內設一個打卡專區，以滿足遊客影靚相的欲望，同時保護到花田。

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責任編輯︰王明芳