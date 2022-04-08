【紓困措施】職津住戶可領一次性額外津貼　通過撥款後1個月發放

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政府今日（8日）公布，向領取在職家庭津貼住戶發放一次過額外款項。額外款項預計最快可於《條例草案》獲通過後的一個月開始發放。

當局指，符合資格領取額外款項的住戶，是指在適用期內（即由通過《條例草案》的月份的第一天起至通過《條例草案》當天，以及該月份的之前六個曆月）提交職津申請（而最終獲批）的住戶。如以郵遞提交申請，郵戳日期將被視為申請日期。



新申請人或過往曾領取職津但尚未在適用期內提交申請的住戶，須在適用期屆滿前（即通過《條例草案》當天或之前）提交申請，才符合資格領取額外款項。額外款項相當於有關住戶在適用期內最近一次提交（而最終獲批）的申請中獲批月份的平均津貼金額的一半，金額因個案而異。

如職津住戶在通過《條例草案》當天正領取綜合社會保障援助，該住戶只可領取其中一種額外款項，以其在職津計劃或綜援計劃下所領取最高的金額作為計算。

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責任編輯：余思嵐



