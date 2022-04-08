  • 29°C
香港時間 : 2022408日 (週五) 13:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紓困措施】職津住戶可領一次性額外津貼　通過撥款後1個月發放

社會 12:09 2022/04/08

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

政府今日（8日）公布，向領取在職家庭津貼住戶發放一次過額外款項。額外款項預計最快可於《條例草案》獲通過後的一個月開始發放。

當局指，符合資格領取額外款項的住戶，是指在適用期內（即由通過《條例草案》的月份的第一天起至通過《條例草案》當天，以及該月份的之前六個曆月）提交職津申請（而最終獲批）的住戶。如以郵遞提交申請，郵戳日期將被視為申請日期。

新申請人或過往曾領取職津但尚未在適用期內提交申請的住戶，須在適用期屆滿前（即通過《條例草案》當天或之前）提交申請，才符合資格領取額外款項。額外款項相當於有關住戶在適用期內最近一次提交（而最終獲批）的申請中獲批月份的平均津貼金額的一半，金額因個案而異。

如職津住戶在通過《條例草案》當天正領取綜合社會保障援助，該住戶只可領取其中一種額外款項，以其在職津計劃或綜援計劃下所領取最高的金額作為計算。

【TOPick診症室】成人及兒童康復後常見久咳　中醫拆解寒燥咳湯水食療

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐


 

相關文章

【新冠疫苗】60歲以上即日起可打第四劑　陳肇始：暫未建議全民接種第四劑【不斷更新】
今日 11:53
【新冠疫苗】60歲以上即日起可打第四劑　陳肇始：暫未建議全民接種第四劑【不斷更新】
【紓困措施】羅致光指保就業目標4月底開放申請　下月底起發放有關資助
今日 10:33
【紓困措施】羅致光指保就業目標4月底開放申請　下月底起發放有關資助
【特首選舉】林鄭月娥指政務司司長署任安排暫未收通知　研究再委任主要官員加入資格審查委員會
今日 11:34
【特首選舉】林鄭月娥指政務司司長署任安排暫未收通知　研究再委任主要官員加入資格審查委員會
【第五波疫情】聶德權指1100間安老院舍及殘疾人士接種首針　4月底全港開展疫苗到戶接種服務
今日 11:38
【第五波疫情】聶德權指1100間安老院舍及殘疾人士接種首針　4月底全港開展疫苗到戶接種服務
【特首選舉】國務院免去李家超香港特別行政區政府政務司司長職務
今日 10:41
【特首選舉】國務院免去李家超香港特別行政區政府政務司司長職務

你可能感興趣

【新冠疫苗】60歲以上即日起可打第四劑　陳肇始：暫未建議全民接種第四劑【不斷更新】
今日 11:53
【新冠疫苗】60歲以上即日起可打第四劑　陳肇始：暫未建議全民接種第四劑【不斷更新】
【紓困措施】羅致光指保就業目標4月底開放申請　下月底起發放有關資助
今日 10:33
【紓困措施】羅致光指保就業目標4月底開放申請　下月底起發放有關資助
【特首選舉】林鄭月娥指政務司司長署任安排暫未收通知　研究再委任主要官員加入資格審查委員會
今日 11:34
【特首選舉】林鄭月娥指政務司司長署任安排暫未收通知　研究再委任主要官員加入資格審查委員會
紓困措施 治療 私家醫院 綜援 香港經濟日報 香港

最高瀏覽

【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
16:04 2022/04/07
【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
16:55 2022/04/07
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
15:14 2022/04/07
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單