【復課安排】初小幼稚園5月分級恢復面授　港媽呻Zoom到天荒地老︰等得嚟都第六波

▲ 有港媽不滿初小、幼稚園等到5月才恢復面授，大呻「等得嚟都第六波疫情」。

原本全港小學、幼稚園最快於本月19日恢復面授課堂，但教育局昨日（7日）宣布擬改為分4階段復課，高小率先復課，5月再陸續讓初小、高中及幼稚園分級復課。消息公布後引起家長熱議，有港媽於網上討論區指出，初小、幼稚園等到5月才恢復面授，大呻「等得嚟都第六波（疫情）」，可能只可以長期上網課。

未能全面恢復面授 停網課失意義

該名港媽昨日（7日）於「親子王國討論區」發帖文，分享有關中小幼復課的新聞報道。她不認同分階段復課的安排，表示「唔復就嗱嗱臨開返Zoom啦好心，無啦啦停兩個月」、「根本唔應該停zoom」。

行政長官林鄭月娥於2月下旬宣布，中小學及幼稚園提前於3至4月放暑假，讓政府可利用校舍作檢測、隔離和接種疫苗之用。教育局上月曾公布，小學、幼稚園最快於本月19日恢復半日面授課堂。不過，全民檢測未有時間表，本月19日又未能全面恢復面授課堂。

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家長心聲︰玩死學校同家長

復課安排令不少家長感到不滿，認為提早放暑假及暫停網課失去意義，等到現在4月，還是要分階段復課。有家長大呻「Zoom到天荒地老」、「玩死學校同家長」，媽媽們表示︰

等咗咁耐唔係全部可以返學咩？ 仲玩逐級返，等得嚟都第六波（疫情）！ 復復下又爆又停過，即係永世都唔使返學…… 幼稚園呢3年， Zoom嘅時間多過實體時間未 ？

有家長不解為何要分批復課，「返半日又唔食lunch，少咗級別風險就會少咗咩？」、「本身幾級都冇乜交集，要中就全班或全級中啦」，批評分級復課並不合理。

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責任編輯︰王明芳