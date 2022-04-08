【打擊罪行】海關葵涌驗貨場檢值約200萬元走私貨物　包括手袋及時尚配飾

▲ 檢獲懷疑冒牌及走私貨物。（新聞處提供）

海關今日（8日）表示，在本月1日葵涌海關大樓驗貨場破獲一宗走私冒牌貨物案件，檢獲約21,000件懷疑涉案貨物，估計市值約200萬元。

海關指，透過風險評估，抽查一個從廣東南沙抵港，目的地為中美洲伯利茲的40呎貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內檢獲一批懷疑冒牌及走私貨物，包括手袋、帽、鞋、太陽眼鏡和時尚配飾。



根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

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責任編輯：余思嵐