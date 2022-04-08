【昏迷女童】天瑜醫療事故2年不甘放棄　爸爸親製逾10分鐘影片盼討回公道

▲ 天瑜醫療事故發生約2年，爸爸不甘放棄，近日製作影片講解事件。

6歲女童周天瑜因手術時出現醫療事故，昏迷卧床至今約23個月，周爸爸一直在社交平台更新女兒情況，事件至今約2年，周父沒有放棄，盼為天瑜討回公道，更親自製作影片，去披露天瑜醫療事故院方所犯錯誤細節，日前亦向申訴專員公署投訴，並獲公署回應。

製作影片披露天瑜醫療事故

昨日（7日），天瑜爸爸在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」分享了一段長12分鐘多的影片，原影片是在YouTube頻道「Tin Yu Chau」，影片標題為「披露天瑜醫療事故院方所犯錯誤細節Part1」，爸爸詳細講解事件，指出天瑜醫療事故發生了差不多2年，事件涉及香港兒童醫院及瑪麗醫院多個部門，為了天瑜討回公道，這段日子涉事醫院都有多次面談會議、書信來往，但很可惜至現時為止，周父有感整件事疑點重重。

我更加不甘心是本來有很多次機會，在事前發現這些錯誤繼而阻止意外發生，但好可惜他們因為粗心大意，一次又一次錯過了這些機會。院方對於我提出大部分問題，至現在此刻為止都沒有正面回覆及全面交代事實真相。

▲ 6歲女童周天瑜因出醫療事故，卧床約23個月。（影片截圖：天瑜醫療事故關注組）

周父指出涉及3位醫護人員

是次醫療事故，以周父所知至少涉及3位醫護人員，包括兒童醫院血液及腫瘤科甄醫生、瑪麗醫院麻醉科呂醫生及小兒外科李醫生。到目前為止，天瑜爸爸指涉事人員仍沒接受任何處分，仍在醫療體制服務市民中。

周父在半年期間感謝多個媒體訪問他，但有感可能篇幅所限，未能將整件事來龍去脈說出來，加上有些新線索近期才找到，故很想拍片跟大家講事件一些細節。

例如3位醫生涉嫌出了甚麼錯誤、事後醫院如何粉飾包裝整件事、如何以唧牙膏式去回覆我，甚至試圖隱瞞真相等等，希望市民大眾了解到有關當局處理醫療事故的態度。

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手術輸血出問題

周父利用圖片圖像深入淺出講解。天瑜本身是癌症病人，醫院會建議她使用一種名為CMV Negative血，影片中稱它為「特別血」，即是經處理過的血液製成品，專門提供給抵抗力弱的人，可減低感染風險。

最新影片：

2019年1月時，天瑜在瑪麗醫院留醫，當時在醫生排板及血庫紀錄都標註天瑜需用特別血，天瑜7月轉到兒童醫院就醫，在12月，兒童醫院甄醫生根據當時最新指引，發現天瑜也可使用普通血，在醫生排版新紀錄，但醫生沒有同時通知血庫需更新天瑜紀錄，正確程序是兩邊需更新。

天瑜在2020年5月21日做腫瘤切除手術，當日早上10時許開始做手術，醫生指已將肉眼所見的癌細胞完全清除，至中午12時37分，麻醉科呂醫生發現天瑜有代謝性酸中毒情況，需要進行輸血。

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手術室內有小型血庫，醫生去小血庫取血，可是根據小血庫舊紀錄天瑜需用特別血，系統拒絕提供血液包，麻醉科醫生派人去中央血庫取特別血，等了足足48分鐘才為天瑜輸血。更多經過，周父將製作下一條影片再講解。

院方承認情況並不理想

院方就事件曾表示，未能確立延遲輸血和天瑜心跳停頓兩者有直接關係，但承認情況並不理想，就此向周先生一家誠懇致歉。

周父對於至今瑪麗醫院和醫管局拒絕重新展開調查，3月底的時候向香港申訴專員公署投訴，一個星期左右，已經獲公署回應，向他索取有關證據和文件。

▲ 天瑜爸爸近日向香港申訴專員公署投訴，獲得回覆。（圖片：天瑜醫療事故關注組）

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責任編輯︰顏紫燕