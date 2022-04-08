【的士車隊】消委會支持的士車隊管理制度　冀不會為車隊數目設置上限

▲ 消費者委員會對政府為的士業界引入「的士車隊管理制度」表示歡迎。（資料圖片）

政府最新向立法會提交文件，建議引入的士車隊管理制度，讓現有的士組成車隊，並向運輸署申請的士營辦商車隊牌照，旨在鼓勵及區分，有能力並致力組建專業車隊的的士車主、司機和營辦商，並在受監管的平台下提供優質的士服務。詳情即看：【下一頁】

消費者委員會對政府為的士業界引入「的士車隊管理制度」表示歡迎，認為可對的士行業帶來生氣。該會期望此制度能盡快落實，在可見未來能為消費者提供期待已久的專業和優質的服務，並有多元化的選擇。

消委會強調，多年來的士服務廣為消費者所詬病，當中包括司機拒載、無禮貌、濫收車資，以至車廂殘舊欠整潔等問題。礙於現時的士牌照屬永久性質，政府無法在牌照中加入新條款以強化規管，亦無法以服務質素為由收回持牌人的牌照，令服務質素停滯不前，難以改善。消委會認同為相關制度引入罰則，不但能提升業界的服務水平，並對消費者的乘車安全和權益帶來更大的保障。

消委會表示，樂見本港在明年初引入「的士車隊管理制度」，期望當局不會為車隊數目設置上限，為行業帶來更大競爭，此舉不但有助業界長遠健康發展，亦令廣大的消費者受惠。

消委會曾於2017年11月，發表題為《更多選擇 更佳服務 個人化點對點交通服務市場競爭研究》報告，深入分析的士、出租汽車，和網約車服務的情況和利弊，並提出以循序漸進的方式，為市場注入動力；此外，該會於2018年派員以神秘顧客的方式，實試網約的士服務逾400次，比較行內多個應用程式，發現服務非常懸殊，有不少空間可以改善。

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記者：黃穎津