  • 29°C
香港時間 : 2022408日 (週五) 13:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【退伍軍人症】機電署巡查30幢建築物冷卻塔水樣本　葵涌華基工業大廈退伍軍人桿菌濃度超標

社會 12:37 2022/04/08

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

機電署今日（8日）公布，在今年3月的例行巡查共檢測了來自30幢建築物的32個淡水冷卻塔水樣本，當中一個樣本驗出的退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1000菌落的上限值。

冷卻塔位於：

葵涌打磚坪街49-53號華基工業大廈

署方指，已按《公眾衞生及市政條例》向冷卻塔擁有人發出「妨擾事故通知」，要求採取適當消毒措施。該宗個案的冷卻塔擁有人已完成消毒工作。

署方提醒淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，他們應按照該署發出的《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌滋生。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【紓困措施】羅致光指保就業目標4月底開放申請　下月底起發放有關資助
今日 10:33
【紓困措施】羅致光指保就業目標4月底開放申請　下月底起發放有關資助
【新冠疫苗】60歲以上即日起可打第四劑　陳肇始：暫未建議全民接種第四劑【不斷更新】
今日 11:53
【新冠疫苗】60歲以上即日起可打第四劑　陳肇始：暫未建議全民接種第四劑【不斷更新】
【第五波疫情】聶德權指1100間安老院舍及殘疾人士接種首針　4月底全港開展疫苗到戶接種服務
今日 11:38
【第五波疫情】聶德權指1100間安老院舍及殘疾人士接種首針　4月底全港開展疫苗到戶接種服務
【特首選舉】國務院免去李家超香港特別行政區政府政務司司長職務
今日 10:41
【特首選舉】國務院免去李家超香港特別行政區政府政務司司長職務
【紓困措施】職津住戶可領一次性額外津貼　通過撥款後1個月發放
今日 12:09
【紓困措施】職津住戶可領一次性額外津貼　通過撥款後1個月發放
【打擊罪行】海關葵涌驗貨場檢值約200萬元走私貨物　包括手袋及時尚配飾
今日 12:23
【打擊罪行】海關葵涌驗貨場檢值約200萬元走私貨物　包括手袋及時尚配飾

你可能感興趣

【紓困措施】羅致光指保就業目標4月底開放申請　下月底起發放有關資助
今日 10:33
【紓困措施】羅致光指保就業目標4月底開放申請　下月底起發放有關資助
【新冠疫苗】60歲以上即日起可打第四劑　陳肇始：暫未建議全民接種第四劑【不斷更新】
今日 11:53
【新冠疫苗】60歲以上即日起可打第四劑　陳肇始：暫未建議全民接種第四劑【不斷更新】
【第五波疫情】聶德權指1100間安老院舍及殘疾人士接種首針　4月底全港開展疫苗到戶接種服務
今日 11:38
【第五波疫情】聶德權指1100間安老院舍及殘疾人士接種首針　4月底全港開展疫苗到戶接種服務
治療 香港經濟日報 葵涌 香港 機電署

最高瀏覽

【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
16:04 2022/04/07
【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
16:55 2022/04/07
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
15:14 2022/04/07
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單