【退伍軍人症】機電署巡查30幢建築物冷卻塔水樣本　葵涌華基工業大廈退伍軍人桿菌濃度超標

▲ （資料圖片）

機電署今日（8日）公布，在今年3月的例行巡查共檢測了來自30幢建築物的32個淡水冷卻塔水樣本，當中一個樣本驗出的退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1000菌落的上限值。



冷卻塔位於：

葵涌打磚坪街49-53號華基工業大廈

署方指，已按《公眾衞生及市政條例》向冷卻塔擁有人發出「妨擾事故通知」，要求採取適當消毒措施。該宗個案的冷卻塔擁有人已完成消毒工作。



署方提醒淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，他們應按照該署發出的《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌滋生。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐