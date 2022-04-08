【胸膜炎】台男三針疫苗後右側胸痛誤當副作用 揭患嚴重胸膜炎 危殆入ICU

▲ 台男三針疫苗後右側胸痛誤當副作用，揭患嚴重胸膜炎，危殆入ICU。

為應對變種病毒，各地陸續展開接種第三針疫苗措施，呼籲民眾盡快打針。日前，台灣一名中年男子在接種第三針疫苗後出現右側胸痛問題，誤以為是疫苗引起的心肌炎副作用。直至疼痛日漸強烈，似被車輾壓一般，診所開的止痛藥已無法抑制其痛楚。該男子忍痛5日後才就醫，經診斷為嚴重胸膜炎。

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該男子被轉介至胸腔內科檢查後發現，右下肺有一片實質化肺炎合併肋膜積水，甚至從超聲波顯影可見其中纖維雜質物飄動，是為複雜性肋膜積水產生膿胸，即確診為嚴重胸膜炎。而該男子住院治療期間經歷反覆高燒、抽胸水等，更要接受胸腔手術，一度危殆入住加護病房。

胸膜炎並非疫苗副作用

台中烏日林新醫院胸腔內科醫生許人文指出，胸膜炎常見由肺炎引起，症狀與心肌炎並不相同。心肌炎痛發時，多發生在胸口中間或左側胸部，很少發生在右胸。

而胸膜炎會隨呼吸時的起伏引發胸痛。尤其是肺炎引起的胸膜炎，必須即時就醫治療，否則惡化後會致呼吸困難，甚至引起敗血症及死亡。

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責任編輯：羅嘉欣