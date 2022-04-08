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【 有酒今晚吹】Serrini新歌MV拒吻邱士縉　梁嘉茵自嘲太多醉酒歌曲兒童不宜

娛樂 13:05 2022/04/08

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由強尼、練美娟 以及專業品酒師黃詩詩擔任主持的 ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》於下星期一（4月11日）晚播出第100集，今集邀請到獨立唱作歌手「陀地歌姬」Serrini（梁嘉茵）擔任嘉賓，與主持品嘗來自法國干邑區的X.O。

早前，Serrini推出新歌《樹》的MV，當中找來MIRROR成員Stanley（邱士縉）擔任男主角，令一眾樂迷大感驚喜。

Serrini作客節目《有酒今晚吹》。

MV拒拍接吻場面

她分享指當時製作團隊選擇Stanley的原因：「因為導演覺得我嘅氣場或者講嘢嘅語氣好強勢，所以要搵一個好高大嘅男主角，先可以令到我望落去有種小鳥依人嘅感覺。」

Serrini指導演原本想二人在MV中有親吻的場面，但就被她一口拒絕：「因為第一次合作就有咁多親密鏡頭嘅話會好尷尬。唔錫得都仲有好多嘢可以做，例如拖手同對望……所以最後就只係錫額頭。」

Serrini分享創作歌曲的靈感來源。

游水獲創作靈感

Serrini大爆自己曾試過酒醉後，貪玩將生日蠟燭當成糖果，並差點吃掉：「有啲生日蠟燭好似糖㗎嘛。不過想食嘅時候，就被朋友制止。我都係貪好玩先食㗎咋，唔係真係醉㗎。」

被問及有沒有試過在酒醉的情況下創作音樂時，Serrini表示大部份歌都是在游泳時得到靈感：「好多都係游水嘅時候寫。比如《Sweet Sweet Christmas》咁，係一首好慢好Jazz嘅歌，但係其實入面全部都係關於飲酒呀酒醉呀咁。我反而會係好清醒嘅時候，寫啲關於飲酒嘅歌。」

她更笑言因自己創作的歌詞大多都圍繞酒和微醺等主題，所以不太適宜小朋友聆聽。

最新影片：After Class專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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