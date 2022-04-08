【異物入鼻】3歲女童持續流膿鼻涕1個月　 醫生鼻腔夾出貼紙︰已變黃綠色

▲ 醫生在女童鼻腔夾出黃綠色的貼紙。

小朋友流出含膿的鼻涕，要留意是否有異物在鼻腔內。有台灣耳鼻喉醫生近日就分享案例，一名3歲女童持續流出膿鼻涕近1個月，接受藥物治療也無效，最終醫生發現原來女童的鼻腔內有一塊貼紙，而且因時間太久，已完全變成黃綠色。

台灣耳鼻喉過敏專科醫生陳津甫，近日在其facebook專頁分享案例，他表示，患者是一名3歲的女孩，左側鼻子持續流出膿鼻涕近1個月，一直有接受藥物治療，但都沒有得到滿意的控制。

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▲ 鼻腔內的貼紙已變成黃綠色。（facebook圖片）

長期流膿鼻涕

由於小妹妹很勇敢，所以他可以把女孩鼻腔的黃綠色膿鼻涕清乾淨，不過在下鼻道深處一直有一處蓄膿清不出來。陳醫生最後嘗試用夾子夾出，竟是一塊約1cm x 1.5cm大的貼紙。由於貼紙在鼻腔內太久，已經完全變成黃綠色。

清除了異物後，女童只需接受鼻竇炎治療，就可以痊癒了。陳醫生提醒，如果小朋友有長期單側膿鼻涕，藥物治療不理想，一定要仔細檢查是否有異物在鼻腔內，

如果可以早期清出來，小朋友就可以少吃一些冤枉藥……

▲ 另一名女童把珠仔塞入鼻。（facebook圖片）

珠仔入鼻

除了貼紙，陳醫生早前亦分享另一案例，有一名女童因無聊，把一粒小珠子塞入鼻孔內，慶幸女童的舅母目睹情況，即時帶她到診所求醫。本來因為疼痛哭得很傷心的女童，在取出異物後破涕為笑，更好奇地問為何要檢查她的耳朵，陳醫生也笑著回答，

因為我怕你珠珠太多，連耳朵裡面也塞進去了。

本港耳鼻喉專科醫生鍾耀基過往接受TOPick訪問時表示，常見的入耳異物包括小鋼珠、BB彈、豆類、昆蟲、膠擦、棉花棒頭、電池等，多塞在耳朵軟骨及硬骨交界處，可導致耳朵疼痛，若同時令耳膜或耳道受損，更會導致耳朵出血、流出膿物等，繼而併發形成肉芽、中耳炎等，嚴重的有機會造成失聰、暈眩等。

鍾耀基建議，如發現有任何異物入耳，忌以硬物如棉花棒等驅除，可用用電筒檢查耳道情況，如發現子女有異樣時，應盡快求醫。

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責任編輯︰王明芳