  • 29°C
香港時間 : 2022408日 (週五) 14:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新品速報】可口可樂 STARLIGHT 限量登陸香港　MC $oHo & KidNey禮盒＋免費送玻璃杯

休閒消費 13:52 2022/04/08

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

全新「可口可樂 STARLIGHT 」限量登陸香港！（圖片由可口可樂提供）

天氣熱辣辣，可樂是消暑佳品！可口可樂全新「可口可樂 STARLIGHT 」即日起限量登陸香港，期間限定的 「可口可樂 STARLIGHT 」新口味配合一系列互動體驗，包括與新銳唱作人 Gareth.T、MC $oHo & KidNey 合作！

最新影片

全新「可口可樂 STARLIGHT 」以「星光」口味為題

可口可樂最近推出全新平台「Coca-Cola Creations」希望透過新概念、設計、口味，吸引大家探索新體驗。可口可樂指「可口可樂 STARLIGHT」味道秉承「可口可樂」的經典口味之餘，還增添了另層次的味道—神秘的「星光」味道。

配合包裝呈現幻紫緋紅的漸變色調，引領大家對星河世界展開無限幻想。「可口可樂 STARLIGHT」為零糖、 零卡路里，由即日起以330毫升高罐裝限量登陸香港太古可口可樂e-Shop、各大便利店及超級市場。

連串網上企劃

為配合「可口可樂 STARLIGHT」登陸香港，「可口可樂」帶來連串網上企劃，由2022年4月20日起登陸 iCoke.hk，即可挑戰「STARLIGHT 星河測試」，以全自動區分外星人和地球人的公開圖靈測試，驗證大家是純種地球人、銀河旅人，還是遠古外星人！測試會定期推出新問題，最後更可存圖分享。

「可口可樂」亦即將限量推出「可口可樂 STARLIGHT」玻璃杯， 設計以弧形玻璃杯為藍本，加上幻彩配色。消費者只需於活動期間在指定網上商店包括百佳網上超級市場、HKTVmall、士多 Ztore 及 HOME+，購買指定數量「可口可樂 STARLIGHT」，即可免費獲贈「可口可樂 STARLIGHT」玻璃杯一隻。

（圖片由可口可樂提供）

可口可樂表示即日起以手機登陸網址，並掃瞄一罐「可口可樂 STARLIGHT」，即可享受「可口可樂」呈獻的首個AR（Augmented Reality，擴增實境）演唱會，配合手機上的動態感應器，美國唱作人Ava Max猶如在大家眼前登場，大家還可調控星空光塵。另外，一系列以太空為主題及未來風格的濾鏡將於4月內上載到社交媒體，讓大家化成太空人或外星人！

伙拍 Gareth.T、MC $oHo & KidNey

「可口可樂」還邀請了創作男歌手Gareth. T（湯令山）及男子組合 MC $oHo & KidNey 合作，由4月中開始推出一系列以「可口可樂 STARLIGHT」為靈感的企劃，包括由 Gareth. T 親自創作的全新歌曲和MC $oHo & KidNey共同參與的MV，及 MC $oHo & KidNey的創意社交媒體濾鏡等，更多詳情，請密切留意「可口可樂」社交平台公布。

在一系列的虛擬體驗之外，「可口可樂 STARLIGHT」亦會推出「可口可樂 STARLIGHT」X MC $oHo & KidNey限量禮盒。由 2022年5月9日起，只要於香港太古可口可樂e-Shop購買 「可口可樂 STARLIGHT」（24 罐）兩箱，即可免費獲得，禮盒內 容包括「可口可樂 STARLIGHT」、「可口可樂 STARLIGHT」玻璃杯，以及MC $oHo & KidNey的親筆簽名閃卡。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編緝：蕭雅文

相關文章

【NFT】曾俊華率先擁有首個自家NFT　支持文化創意投入區塊鏈技術
18:28 2022/04/07
【NFT】曾俊華率先擁有首個自家NFT　支持文化創意投入區塊鏈技術
【本地展覽】香港200山峰美景一次過飽覽　山峰插畫tee設計師作品銅鑼灣展出【內附地址】
今日 11:56
【本地展覽】香港200山峰美景一次過飽覽　山峰插畫tee設計師作品銅鑼灣展出【內附地址】
【消費券1萬】將軍澳廣場+Nan Fung Place著數獎賞　零消費享$2,000電子優惠券
今日 12:00
【消費券1萬】將軍澳廣場+Nan Fung Place著數獎賞　零消費享$2,000電子優惠券

你可能感興趣

【NFT】曾俊華率先擁有首個自家NFT　支持文化創意投入區塊鏈技術
18:28 2022/04/07
【NFT】曾俊華率先擁有首個自家NFT　支持文化創意投入區塊鏈技術
【本地展覽】香港200山峰美景一次過飽覽　山峰插畫tee設計師作品銅鑼灣展出【內附地址】
今日 11:56
【本地展覽】香港200山峰美景一次過飽覽　山峰插畫tee設計師作品銅鑼灣展出【內附地址】
【消費券1萬】將軍澳廣場+Nan Fung Place著數獎賞　零消費享$2,000電子優惠券
今日 12:00
【消費券1萬】將軍澳廣場+Nan Fung Place著數獎賞　零消費享$2,000電子優惠券
湯令山 百佳 組合 歌手 設計 便利店 香港 社交平台 演唱會 HKTV

最高瀏覽

【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
16:04 2022/04/07
【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
16:55 2022/04/07
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
15:14 2022/04/07
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單