【新品速報】可口可樂 STARLIGHT 限量登陸香港　MC $oHo & KidNey禮盒＋免費送玻璃杯

▲ 全新「可口可樂 STARLIGHT 」限量登陸香港！（圖片由可口可樂提供）

天氣熱辣辣，可樂是消暑佳品！可口可樂全新「可口可樂 STARLIGHT 」即日起限量登陸香港，期間限定的 「可口可樂 STARLIGHT 」新口味配合一系列互動體驗，包括與新銳唱作人 Gareth.T、MC $oHo & KidNey 合作！

最新影片

全新「可口可樂 STARLIGHT 」以「星光」口味為題

可口可樂最近推出全新平台「Coca-Cola Creations」希望透過新概念、設計、口味，吸引大家探索新體驗。可口可樂指「可口可樂 STARLIGHT」味道秉承「可口可樂」的經典口味之餘，還增添了另層次的味道—神秘的「星光」味道。

配合包裝呈現幻紫緋紅的漸變色調，引領大家對星河世界展開無限幻想。「可口可樂 STARLIGHT」為零糖、 零卡路里，由即日起以330毫升高罐裝限量登陸香港太古可口可樂e-Shop、各大便利店及超級市場。

連串網上企劃

為配合「可口可樂 STARLIGHT」登陸香港，「可口可樂」帶來連串網上企劃，由2022年4月20日起登陸 iCoke.hk，即可挑戰「STARLIGHT 星河測試」，以全自動區分外星人和地球人的公開圖靈測試，驗證大家是純種地球人、銀河旅人，還是遠古外星人！測試會定期推出新問題，最後更可存圖分享。

「可口可樂」亦即將限量推出「可口可樂 STARLIGHT」玻璃杯， 設計以弧形玻璃杯為藍本，加上幻彩配色。消費者只需於活動期間在指定網上商店包括百佳網上超級市場、HKTVmall、士多 Ztore 及 HOME+，購買指定數量「可口可樂 STARLIGHT」，即可免費獲贈「可口可樂 STARLIGHT」玻璃杯一隻。

▲ （圖片由可口可樂提供）

可口可樂表示即日起以手機登陸此網址，並掃瞄一罐「可口可樂 STARLIGHT」，即可享受「可口可樂」呈獻的首個AR（Augmented Reality，擴增實境）演唱會，配合手機上的動態感應器，美國唱作人Ava Max猶如在大家眼前登場，大家還可調控星空光塵。另外，一系列以太空為主題及未來風格的濾鏡將於4月內上載到社交媒體，讓大家化成太空人或外星人！

伙拍 Gareth.T、MC $oHo & KidNey

「可口可樂」還邀請了創作男歌手Gareth. T（湯令山）及男子組合 MC $oHo & KidNey 合作，由4月中開始推出一系列以「可口可樂 STARLIGHT」為靈感的企劃，包括由 Gareth. T 親自創作的全新歌曲和MC $oHo & KidNey共同參與的MV，及 MC $oHo & KidNey的創意社交媒體濾鏡等，更多詳情，請密切留意「可口可樂」社交平台公布。

在一系列的虛擬體驗之外，「可口可樂 STARLIGHT」亦會推出「可口可樂 STARLIGHT」X MC $oHo & KidNey限量禮盒。由 2022年5月9日起，只要於香港太古可口可樂e-Shop購買 「可口可樂 STARLIGHT」（24 罐）兩箱，即可免費獲得，禮盒內 容包括「可口可樂 STARLIGHT」、「可口可樂 STARLIGHT」玻璃杯，以及MC $oHo & KidNey的親筆簽名閃卡。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編緝：蕭雅文