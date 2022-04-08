【唱作天王】林俊傑拍片宣布確診新冠肺炎　JJ：保持心情樂觀正向

▲ 林俊傑宣布確診！

「亞洲唱作天王」林俊傑（JJ）今天（4月8日）在社交平台拍片宣布自己確診新冠肺炎，但指自己身體狀況安好，只有輕微喉嚨痛、發冷和頭痛，並沒有其他太大的不適。

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親證確診 保持正能量

即使患病JJ都繼續勉勵大家要有正能量，並希望不會造成他人的不別，叫大家不用為他擔心：「持續保持心情樂觀正向，希望能夠早日康復！雖然無奈和沮喪難免，但想到還有很多為抗疫盡心盡力的人們在守護我們，我們一定要打起精神來，把身體養好，不要擔心，我會好好的，但願沒有對密接的人士帶來太多困擾。」

在片中見JJ展示快速測試包，結果顯示兩條線，即為確診，但精神不錯的他又彈又唱，望這首歌曲能為大家打氣！

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JJ經理人公司回應

至於JJ的經理人公司表示：「JJ是昨天早上（4月7日）從洛杉磯飛抵新加坡，落地之後自己做了1次快測，呈陰性。回到家之後被通知自己與確診者有密切接觸，於是決定自行隔離觀察身體狀況。後來開始有點喉嚨不適就再次進行快測，結果呈現陽性。」

但經理人公司指JJ現時身體狀況安好，只有一點喉嚨痛、身體痠痛以及發冷，但沒有其他嚴重症狀。謝謝大家的關心，也希望大家保持身心健康！