【寵物悲劇】上海狗主染疫被帶走隔離　寵物哥基犬疑遭當街打死

▲ 上海狗主染疫被帶走隔離，寵物哥基犬疑遭當街打死。

上海疫情嚴峻，日前有網上消息傳出，浦東區有狗主確診被帶走隔離，其寵物哥基被工作人員活生生打死，引發關注。該區居委會回應事件時稱擔心哥基感染病毒並傳染他人，承認沒考慮周全，會與狗主溝通及作出賠償。

綜合內地媒體報道，上海浦東區一家出現新冠肺炎陽性病例，6日下午被防疫人員帶去隔離，狗主本來想帶寵物哥基犬一同隔離，結果被阻止，惟家中已沒狗糧，於是將哥基交託居委會人員照顧，但遭到拒絕，哥基被逼在小區「流浪」。

我們想放外面做條流浪狗也行。不餓死，有條命也好。沒想到我們走了，他們就給打死了。

▲ 業主微信群組截圖。（微博圖片）

從網上片段可見，防疫車駛去後，現場一名穿著防護衣的工作人員竟拿起鐵鏟，在大街上狠狠毆打哥基三下，最後哥基倒地，一動不動。整段過程被附近住戶目擊並拍下，影片曝光後引起民眾關注，大批網民直斥工作人員的行為殘忍、不人道。

事件引發熱議後，涉事居委會工作人員回傳媒時表示，因為這戶人家有陽性病例，當時他們擔心寵物狗也會傳染，才會作出此行為，承認「當時確實考慮的不是非常周全」，之後會與寵物狗主人進一步溝通，會給於對方賠償。

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責任編輯：羅嘉欣