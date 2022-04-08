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【開倉優惠】歐化寶一連五日開倉清貨　低至1折起最平$50入手四季枕

休閒消費 13:48 2022/04/08

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熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

歐化寶開倉清貨，低至１折起。（圖片由歐化寶提供）

消費券正式出爐，想趁機執平貨賺到盡，大家要留意歐化寶一連5日開倉清貨！今次歐化寶開倉內有大量床褥、梳化、梳化床、床架、枕頭，瘋狂勁減低至1折起！歐化寶5日期間限定開倉位於屯門建發里4號LANE UP 12樓，數量有限，售完即止！歡迎大家使用消費券作付款！

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【歐化寶開倉精選貨品】

‧英國知名品牌床褥低至$500

‧四季枕，開倉價 $50（原價$298）

‧餐檯，開倉價$480（原價$3,600)

‧Hide and Seek 梳化床。開倉價 $2,214（原價$7,380）

‧Spark開合床。開倉價$1,455（原價$4,850 ）

‧Legend 真皮梳化床。開倉價$4,500（原價$9,980）

‧Moore 2.5座位真皮梳化。開倉價$3,998（原價$10,800）

（圖片由歐化寶提供）

歐化寶開倉資訊

開倉日期：2022年4月8至12日

開倉時間：11:00am - 7:00pm

開倉地址：屯門建發里4號 LANE UP 12樓 (門口在建榮街 / 輕鐵嗚琴站）

查詢：64603899

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責任編緝：蕭雅文

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