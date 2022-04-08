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【減肥秘訣】減肥吃牛扒首選西冷 黃凱詩：外膳吃低脂牛扒兩個貼士

保健美顏 17:46 2022/04/08

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疫情持續兩年多，人皆有抗疫疲勞。這個情況，近日有加劇趨勢，戰友們都紛紛外膳，享受一刻的自由空氣。或許是太久沒有外膳，又或者抑壓過大，戰友們彷彿將減磅期間，外出飲食的原則都短暫忘記。

減肥吃牛扒首選較低脂的西冷扒。（iStock圖片）

看著戰友車厘子的飲食記錄，某天的中午，她吃了小餐包和牛扒。我問︰「這個配搭，相信是出自港式西餐廳，對嗎？」

她說︰「真聰明，我已經選了西冷牛扒。」

盡管我肯定她吃了錯誤的高脂選擇，但選了西冷已經很不錯，我讚賞她︰「沒錯，西冷已經是牛扒中，脂肪較低的部分，每100克西冷中，脂肪約有11克；相對於肉眼約22克及T骨的16克，已經好多了。不過，另外兩項外膳吃低脂牛扒的重點，可別忘記啊！」

每100克肉眼扒含22克脂肪，比西冷高一倍。（iStock圖片）

她喃喃自語︰「我還以為選西冷已經可以了。」

我補充︰「只中了三分一，另外兩項低卡重點要緊記的，就是烹煮方法和汁醬的使用。」

她立即問︰「西冷，不是烤的嗎？」

每100克T骨扒含16克脂肪，比西冷扒高。（iStock圖片）

我說︰「高級餐廳，或許是的，不過，附有餐包的牛扒餐，相信必定是煎，用油量不會少。不過，那個黑椒牛扒汁，才是致肥重點，要是一份正宗港式牛扒汁，除了先用油將洋蔥、蒜頭、乾蔥炒香，還需要伴入番茄膏和麵粉，最重要是加了不少牛油啊！所以熱量絕不會少。」

她汗顏︰「噢！我還要多汁，以為黑椒很健康！」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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