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【供港食品】政府指內地進口鮮活食品供應穩定　菜芯及白菜批發價每斤11.5元及7.3元

社會 13:10 2022/04/08

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政府表示，昨日由內地進口本港的鮮活食品供應充足穩定。（資料圖片）

政府發言人今日（8日）表示，昨日（7日）由內地進口本港的鮮活食品供應充足穩定。

根據最新資料，昨日截至午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,400公噸，與平日內地供應量相若，其中經由漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為751公噸。菜芯及白菜昨日的平均批發價分別為每斤11.5元及7.3元。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應約390萬隻，與去年平均每日供應量相若。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量近38公噸，活豬供應正常。內地供港冰鮮家禽昨日貨量逾13萬隻，而本地屠宰的活雞逾8,700隻，供應充足。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民1個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年320,000至330,000公噸。今年2月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為29,000公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。政府會繼續與內地當局及業界保持密切聯絡，確保內地供港鮮活食品供應順暢。

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記者：黃穎津

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