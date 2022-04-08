  • 29°C
香港時間 : 2022408日 (週五) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券1萬】上水廣場及PopWalk天晉滙推購物獎賞　消費可享2萬元禮劵獎品+印花換$50美食券

休閒消費 13:14 2022/04/08

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

PopWalk天晉滙推出Love to Buy 購物倍賞。（商場提供）

新地旗下的上水廣場及PopWalk天晉滙分別推出「盡享消費劵Jetso Rewards」及「Love to Buy 購物倍賞」，為消費券優惠加碼。由即日起至5月20日期間，The Point會員只需於上水廣場（2樓至5樓）商戶，以4大指定電子貨幣即日消費滿$8,000，即可享總值超過$800獎賞，包括$450商場優惠券及$388禮品；滿$50,000可享近$5,000獎賞、滿$120,000可享$14,500獎賞，獎賞總值高達$20,000，同時可賺取積分，贈券適用於場內多間人氣商戶，讓顧客盡情購物。

上水廣場推出盡享消費劵Jetso Rewards。（商場提供）

而由4月15日起至6月30日，The Point 會員於PopWalk天晉滙即日以電子貨幣單一消費滿$300，並成功登記積分，即可獲贈印花1個。每集滿5個印花，即可獲贈$50滋味美食優惠券一張，如此類推。推廣期內集滿最多印花之頭10位會員，更可額外獲贈$1,500 Point Dollar及PopWalk指定禮券組合。

上水廣場及PopWalk天晉滙商戶更會配合消費券派發，推出多種商戶折扣或立減優惠，包括︰

  • 上水廣場ABC Bakery購買士多啤梨/抹茶白玉麻糬蛋糕，即可獲贈$50現金券一張
  • 太子珠寶鐘錶原價$4,900花囈系列18K白色黃金鑽石戒指，以61折優惠價$2,980發售
  • PopWalk天晉滙內的新世界韓國食品專門店4月8日起，原價$450醬醃牛排骨3件，將以67折優惠價$300發售

記者︰黃依情

相關文章

【消費券1萬】ELEMENTS圓方推「春日購物禮遇」　買滿$2,000即享$2,000獎賞
12:09 2022/04/07
【消費券1萬】ELEMENTS圓方推「春日購物禮遇」　買滿$2,000即享$2,000獎賞
【消費券1萬】The Club半價搶購電子現金券　消費滿指定金額再送回贈
12:00 2022/04/07
【消費券1萬】The Club半價搶購電子現金券　消費滿指定金額再送回贈
【消費券1萬】將軍澳廣場+Nan Fung Place著數獎賞　零消費享$2,000電子優惠券
今日 12:00
【消費券1萬】將軍澳廣場+Nan Fung Place著數獎賞　零消費享$2,000電子優惠券

你可能感興趣

【消費券1萬】ELEMENTS圓方推「春日購物禮遇」　買滿$2,000即享$2,000獎賞
12:09 2022/04/07
【消費券1萬】ELEMENTS圓方推「春日購物禮遇」　買滿$2,000即享$2,000獎賞
【消費券1萬】The Club半價搶購電子現金券　消費滿指定金額再送回贈
12:00 2022/04/07
【消費券1萬】The Club半價搶購電子現金券　消費滿指定金額再送回贈
【消費券1萬】將軍澳廣場+Nan Fung Place著數獎賞　零消費享$2,000電子優惠券
今日 12:00
【消費券1萬】將軍澳廣場+Nan Fung Place著數獎賞　零消費享$2,000電子優惠券
電子消費券 著數優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 上水廣場 Landmark North PopWalk 天晉滙 商場 鐘錶 美食

最高瀏覽

【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
16:04 2022/04/07
【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
16:55 2022/04/07
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
15:14 2022/04/07
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單