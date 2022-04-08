【消費券1萬】上水廣場及PopWalk天晉滙推購物獎賞　消費可享2萬元禮劵獎品+印花換$50美食券

▲ PopWalk天晉滙推出Love to Buy 購物倍賞。（商場提供）

新地旗下的上水廣場及PopWalk天晉滙分別推出「盡享消費劵Jetso Rewards」及「Love to Buy 購物倍賞」，為消費券優惠加碼。由即日起至5月20日期間，The Point會員只需於上水廣場（2樓至5樓）商戶，以4大指定電子貨幣即日消費滿$8,000，即可享總值超過$800獎賞，包括$450商場優惠券及$388禮品；滿$50,000可享近$5,000獎賞、滿$120,000可享$14,500獎賞，獎賞總值高達$20,000，同時可賺取積分，贈券適用於場內多間人氣商戶，讓顧客盡情購物。

▲ 上水廣場推出盡享消費劵Jetso Rewards。（商場提供）

而由4月15日起至6月30日，The Point 會員於PopWalk天晉滙即日以電子貨幣單一消費滿$300，並成功登記積分，即可獲贈印花1個。每集滿5個印花，即可獲贈$50滋味美食優惠券一張，如此類推。推廣期內集滿最多印花之頭10位會員，更可額外獲贈$1,500 Point Dollar及PopWalk指定禮券組合。

上水廣場及PopWalk天晉滙商戶更會配合消費券派發，推出多種商戶折扣或立減優惠，包括︰

上水廣場ABC Bakery購買士多啤梨/抹茶白玉麻糬蛋糕，即可獲贈$50現金券一張

太子珠寶鐘錶原價$4,900花囈系列18K白色黃金鑽石戒指，以61折優惠價$2,980發售

PopWalk天晉滙內的新世界韓國食品專門店4月8日起，原價$450醬醃牛排骨3件，將以67折優惠價$300發售

記者︰黃依情