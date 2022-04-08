【昆蟲出沒】街坊直擊臭屁蟲晾衫架上產卵　滅蟲專家：勿直接接觸蟲卵【附處理方式】

▲ 有網民最近發現，有臭屁蟲在戶外晾衫架掛起的衣物上產卵。

天氣回暖，各類昆蟲開始出沒！有網民最近發現，有「大埔名物」之稱的臭屁蟲，正在戶外晾衫架掛起的衣物上產卵。網民即時在網上直擊過程，更笑言：「覺得自己好似助產士。」有滅蟲專家曾受訪稱，如蟲卵產在衣物上，應戴上手套慢慢、小心清理，盡量不要弄穿蟲卵。

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據Facebook群組「大埔 TAI PO」，有網民昨日（7日）發帖並上載一段影片，顯示有臭屁蟲正在衣物上產卵，網民表示：「生到第6粒，在線等。」

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帖文引起不少網民討論，發帖者亦持續更新狀況，並上載臭屁蟲生產中的照片稱：「卡住左係第7粒度（覺得自己好似助產士）」甚至靜待臭屁蟲完成生產後，數齊14粒蟲卵。有人留言問發帖者為何要等臭屁蟲產卵，不先行處理？發帖者幽默回應：「想用最低武力同最低風險去處理」並指不想臭屁蟲噴汁弄污白色衣物。點擊睇更多網民留言：

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荔枝椿象又俗稱「臭屁蟲」，香港昆蟲學會會長饒戈曾指出，臭屁蟲愛在深色或淺色的衣物上產卵，蟲蛋呈圓球形，每次產卵通常會誕下14粒，排列密密麻麻，初時呈淺綠色或淺黃色，約兩星期後會接近破殼，之後孵化成蟲。

而無尾熊滅蟲服務的李宇軒曾受訪稱，臭屁蟲多於6月至12月出現，壽命約1年左右，屬於1年1個世代。如弄穿蟲卵，其帶臭味的汁液濺及皮膚，會令皮膚受到刺激，出現痕癢或紅腫引致發炎。李宇軒提醒，千萬不要直接用手接觸蟲卵。以下是正確清理臭屁蟲卵方式：

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香港蟲害管理學會主席陳澤森曾表示，臭味是臭屁蟲的防禦機制之一，另外臭屁蟲的成蟲或蟲卵感到危險時，亦會分泌出具刺激性的針液，同樣惡臭難聞，接觸皮膚時可能導致敏感甚至損傷。如市民發現其蹤影，可用硬卡紙將其掃走，又或用毛巾包裹好，小心將蟲或卵拿走，切勿把牠們弄穿。

皮膚科專科醫生史泰祖曾受訪稱，臭屁蟲分泌出的汁液有刺激性，皮膚被濺中會有敏感、紅腫，甚至引致發炎。如被汁液濺中，要即時以大量清水沖洗，情況嚴重者須立即求醫。

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責任編輯：羅嘉欣