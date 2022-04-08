【思家大戰】一蚊Joe當幕後「推手」做足12個鐘無怨言　曾演焦屍唔怕辛苦

▲ 一蚊Joe為《思家大戰》做幕後「推手」！

TVB遊戲節目《思家大戰》，自開播以來一直大受歡迎，轉眼間第一季已經進入最後階段，只剩下最後兩集。

早前李思捷為了保護家中長期病患長者，留家抗疫多時的他改以WFH方式隔空主持節目，結果獲網民大讚非常有創意兼過癮，同時亦帶挈幕後「推手」、《思家》暖場主持一蚊Joe（游莨維）人氣急升，大讚他做得出色。

▲ 一蚊 Joe 感激思捷提攜做《思家大戰》暖場主持。

榮幸有份參與《思家》

對於有份拍攝《思家大戰》，一蚊Joe受訪時大嗌好玩。談到思捷既做主持又做監製，一蚊Joe坦言從對方身上學到不少東西：「思捷好堅持一定要綵排，台前幕後都需要好清楚節目流程，遊戲節目最重要就係唔好NG，因為一NG道氣就斷咗。假如個嘉賓贏咗比賽，但有嘢錯咗要重拍，咁咪冇咗個真實反應。」

最新影片：After Class專訪

【思家大戰】家有長期病患者隔空做節目 李思捷成TVB首位WFH遊戲節目主持

入行16年的一蚊Joe，透露曾為劇集《當旺爸爸》扮演焦屍，雖然出鏡時間很短，但鏡頭背後並不容易，他說：「首先用咗兩個鐘化妝，去到現場導演覺得效果唔夠，仲要再加炭粉，啲炭粉入晒耳仔、眼同埋指甲;然後個廠又凍，我淨係着短衫短褲。」

最終一蚊Joe等了2個小時才可拍攝，笑指雖然只有兩句對白以及拍畢後病倒，但回想起該段經歷，還是覺得是過癮多於辛酸。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

恨有機會主持新節目

談到一蚊 Joe最為人熟悉的代表作，絕對是《問問 Master Joe》。他笑謂:「2013年拍最後一集，都差唔多十年，依家5歲嘅仔仔有機會睇番我以前嘅演出，都覺得好奇妙！」

一蚊Joe又坦言恨再有機會主持新節目，他說:「以前睇《Master Joe》嘅小朋友都大啦，若然有個節目可以搵番嗰啲小朋友，睇吓佢哋呢一刻做緊啲咩都幾過癮!」

他又指望做一些深度專訪:「好似報販、街邊執紙皮嘅婆婆，依家大家都共度時艱，每個人都會有自己嘅故事同值得尊重嘅地方，如果大家明白到大家多啲，體諒自然都會多啲。」