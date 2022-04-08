【古蹟開放】百年建築「薄鳧林牧場」4月21日開放　一文看清預約參觀安排

▲ 百年建築「薄鳧林牧場」4月21日開放，一文看清預約參觀安排。（牧場提供）

隨著防疫措施將於4月21日逐漸放寬，百年活化建築「薄鳧林牧場」宣布於4月21日開放。牧場昨日（8日）曾公布預約參觀安排。

是否預約才可參觀?

謝謝大家於牧場準備開放之際已經如此期待。為了確保於正式開放前運作暢順，牧場會先試業營運。試業期間，牧場只限已預約人士進場參觀及參與活動。場內會作有限度開放，並設有小型展覽，以預展形式展出小部分館藏，而活動消息亦會陸續公佈。

甚麼時候開始預約?

預約參觀名額有限，額滿即止。牧場預約系統將於4月8日下午2時推出，屆時我們會在此Facebook專頁放上登記系統的連結。請大家進入網站，提交表格登記。暫時牧場只接受以此網上方式預約參觀。

可以預約甚麼時段?

牧場會先開放4月21日及之後兩星期的時段，再於下星期開放新的時段。於開放時間內，每45分鐘為一節時段。如名額爆滿，請恕牧場暫時未及招待大家，還請留意下一輪參觀預約安排。

薄鳧林牧場開放時間是?

星期一至五（星期三和公眾假期除外）11:00am - 7:00pm

星期六、日及公眾假期 10:00am - 6:00pm（逢星期三休館）

薄鳧林牧場地址是?

香港薄扶林薄扶林道141A（國際廚藝學院後面）

除了參觀還有甚麼活動?

開館期間，牧場逢星期五六日設有免費場內導賞團，11:00am為英文導賞團，3:00pm為中文導賞團，名額有限，請大家於登記參觀的表格內選擇相應時段。

另外，牧場試業首兩星期還會開設收費導賞團，導賞範圍包括牧場及薄扶林村，同樣須預約登記，報名方法跟預約參觀牧場的系統同步推出。牧場的最新開放安排將會透過社交媒體及網頁公布。

薄鳧林牧場前身為舊牛奶公司高級職員宿舍，建於1887年，2009年被評為一級歷史建築，為發展局第四期活化歷史建築項目。香港明愛7年前接手活化薄鳧林牧場，並將它以薄扶林古名「薄鳧（音：扶）林」命名，以突顯建築悠久的歷史。

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責任編輯：陳麗娜