【對抗濕疹】急性濕疹出水疱滲水極痕癢　中醫推介湯水茶療清熱袪濕止癢【附食譜】

▲ 急性濕疹發作，皮膚極痕癢，中醫推介湯水茶療清熱袪濕止癢。

濕疹是常見的都市病，每逢轉季也很易發作痕癢。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，有說每5個人就有一個患有不同程度的濕疹，濕疹狀況時好時壞，難以「斷尾」。中醫理論認為，濕疹與個人體質、飲食、情緒壓力等原因有關。她講解急性濕疹的症狀，分享有助止痕的湯水及茶療，以及「急救」外洗法。

何謂濕疹？梁醫師指，濕疹屬於中醫「濕瘡」範疇，皮疹多樣性，如色紅、丘疹、水疱、滲水、糜爛、結痂等；患處對稱分布、極為痕癢，而且會反覆發作，容易演變為慢性濕疹。

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急性濕疹的表現及成因

急性濕疹症狀如下：

皮膚正處於發炎狀態

表皮和真皮之間出現小水泡

皮膚出現紅斑、丘疹、腫脹

浸出組織液，皮膚感覺很濕

急性濕疹大多由以下因素誘發：致敏源、長期受壓、季節轉換，加上飲食不節，導致脾胃受損，痰濕內生，鬱而化熱。主要成因與風、熱、濕、瘀有關，治療以清熱涼血、袪風利濕止癢為原則。

急救辦法

1. 紓緩痕癢的湯水

【粉葛土茯苓小豆湯】

功效：清熱袪濕、解毒止癢，紓緩皮膚敏感或濕疹引致的痕癢。

材料：粉葛1個、鮮土茯苓300克、馬蹄7枚、綠豆20克、赤小豆30克、薏苡仁 20克

做法：

1. 洗淨材料。粉葛、鮮土茯苓、馬蹄去皮切塊備用。

2. 在鍋裡加入2500毫升水及材料，用武火煮滾後，改用文火煮1小時，最後下鹽調味即可。

食材作用：

粉葛：袪濕、解肌退熱。

土茯苓：袪濕解毒、止癢。

2. 外洗內服茶療

【連翹白鮮皮土茯苓茶】

功效：清熱袪濕止癢，紓緩皮膚泛紅、滲水。

材料：土茯苓10克、甘草10克、連翹10克、白鮮皮10克

做法：

洗淨材料。在煲內加入800毫升水及材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮30分鐘。把茶連渣倒進保溫瓶即可。

用法：

內服：建議一星期飲用1至2天。可反覆沖泡至味淡。

外洗：茶療放涼後，用化妝棉沾取藥液，輕輕沾濕患處，待自然乾即可。每天3次，無須過水。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣