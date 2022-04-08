【金宵大廈2】伍詠薇不怕演靈異劇　陳山聰露股不用清場：就是想給別人看

▲ （陳淑霖 攝）

TVB人氣劇《金宵大廈2》在今日（4月8日）於將軍澳電視城舉行記招，陳山聰、伍詠薇、張彥博、蘇皓兒、歐瑞偉、李君妍、劉頌鵬、黃子雄、樊亦敏、林景程、黃婉華、伍禮騫及監製葉鎮輝出席。眾人被為「4月之星」蘇皓兒、林景程慶祝生日。

伍詠薇參演的單元「雙魚」劇情十分嚇人，不過伍姑娘表示沒有因此留下心理陰影：「每天上班就是想如何在兩集內演出所有起承轉合，我本人很正氣，所以不怕。」至於演女兒的蘇皓兒稱：「對戲對了10次，劇本寫得很好，下次可以演個溫馨的故事。」

▲ 大家為「4月之星」蘇皓兒、林景程慶生。（陳淑霖 攝）

全裸不用替身

《金宵大廈2》緊接「雙魚」的單元是「城寨英雄GO」，歐瑞偉介紹稱今次再演《城寨英雄》的高老闆，更稱：「李君妍很厲害，已受了很多拳。」陳山聰補充笑說：「她是功夫新星岀身的。」

之前劇情內，陳山聰要全裸演出露「優質股」，被問拍攝時有否時，更反問：「為何要清場？我就是想給別人看。監製有問我要不要替身，但有誰有我這種完美的Body？有我這麼大的PatPat？」

另外，因為《金宵大廈2》約在兩年前拍攝，所以樊亦敏大方笑稱：「大家會見到2020年的我，是體重的最高點。」

▲ （陳淑霖 攝）

記者：梁樂欣、陳淑霖

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