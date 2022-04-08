【新冠疫苗】許樹昌指滿60歲人士打第4針防第六波　一般人可等下一代疫苗屆時接種

▲ 中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

政府昨天（7日）宣布，滿60歲長者應接種第四劑疫苗。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日表示，面對Omicron變種病毒，疫苗抗體水平有所下降，今年內或出現第六波疫情，若60歲以上和免疫力較弱的人士染疫，其死亡風險明顯較高，所以目前未有需要更改完成接種疫苗的定義。

許樹昌指，目前新冠疫苗針對原始病毒，而且病毒多次變種，疫苗功效已大打折扣，在應對Omicron方面，抗體會在接種4個月後就消退，預期下半年全球可能會推出有針對Omicron病毒的新一代疫苗，相信防感染的功效都會提升，60歲以下市民短期內毋須打第四針，等待新一代疫苗面世，60歲以下市民屆時才接種，到時接種次數亦不用太密。

【第四劑接種】即日起逾60歲者可到場打第四針 網上預約系統下周四更新

【TOPick診症室】成人及兒童康復後常見久咳 中醫拆解寒燥咳湯水食療

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐