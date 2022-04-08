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【特首選舉】李家超宣布參選特首　明午2時30分召開網上記者會交代

政治 22:55 2022/04/08

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李家超預告，明天會召開記者會交代下一步工作。

今早獲中央批准辭職的前政務司司長李家超，今晚向傳媒發出電郵，宣布參加香港特別行政區第6屆行政長官選舉，明午（9日）舉行網上新聞發布會，邀請傳媒機構參加。  

李家超的競選辦將設於灣仔中環廣場，他今午現身在中環廣場會見傳媒指，在政府工作45年，從事不同崗位，由警務督察到警務處副處長， 然後再任保安局副局長，走到政務司司長，強調在過程得到寶貴經驗、知識及能力、豐富視野，並感謝香港及香港市民，給予他機會為香港服務，強調會秉承熱誠，行將會走的路。

李家超以中、英文發言後，未有接受傳問提問便離開，強調會在明天一一交代。

李家超在周三請辭，今日獲中央免去職務。據悉，全國人大常委譚耀宗將出任其競選辦主任。

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記者：陳宛彤

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