【特首選舉】李家超預告明天召開記者會　交代下一步工作

▲ 李家超預告，明天會召開記者會交代下一步工作。

今早獲中央批准辭職的前政務司司長李家超預告，明天會召開記者招待會，交代下一步工作。

李家超的競選辦將設於灣仔中環廣場，他今午現身在中環廣場會見傳媒指，在政府工作45年，從事不同崗位，由警務督察到警務處副處長， 然後再任保安局副局長，走到政務司司長，強調在過程得到寶貴經驗、知識及能力、豐富視野，並感謝香港及香港市民，給予他機會為香港服務，強調會秉承熱誠，行將會走的路。

李家超以中、英文發言後，未有接受傳問提問便離開，強調會在明天一一交代。

李家超在周三請辭，今日獲中央免去職務。據悉，全國人大常委譚耀宗將出任其競選辦主任。

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記者：陳宛彤