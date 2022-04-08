  • 24°C
香港時間 : 2022408日 (週五) 18:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】嘉士伯無酒精低卡路里啤酒　期間限家便利店$6試飲價

休閒消費 17:35 2022/04/08

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

嘉士伯無酒精啤酒，便利店$6試飲價。（圖片由嘉士伯提供）

想喝啤酒卻怕積聚太多卡路里？4月13日起即可以$6優惠價嘆嘉士伯無酒精，低卡路里啤酒！系列中酒精含量低於0.5%，低卡零負擔讓大家可以放心暢飲，可以配搭美食、運動前後或工作期間享用。

最新影片

嘉士伯指現於2022年4月13日至26日期間於7-11便利店，及4月21日至5月4日期間於OK便利店可以$6試飲價，購買嘉士伯無酒精啤酒（330ml）一罐。嘉士伯表示，無酒精啤酒可配搭午餐，WFH時又可以「啤一啤」，加止熱量較一般啤酒為低，每100毫升只含少於20卡路里，甚至比普遍的碳酸飲料和果汁更低，零內疚感令大家可以在運動後享受。

（圖片由嘉士伯提供）

嘉士伯無酒精啤酒 （皮爾森 Pilsner）

低卡路里之選，果香和啤酒花的拉格啤酒，平衡酒體和甘味。

低卡路里配方，每100毫升只含少於20卡路里。

適合用餐、運動後或與朋友歡聚時飲用。

$6便利店試飲價優惠-330 ml罐裝

銷售點及優惠期

7-11便利店：2022年4月13日至26日

OK便利店：2022年4月21日至5月4日

另有4罐裝 (330ml)4枝裝 (330ml) 於各大超市及網店發售

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文

相關文章

相關文章

【一碗豉油】網民於外賣平台買入$82豉油 以為一大枝結果只得一小碗
16:39 2022/04/07
【一碗豉油】網民於外賣平台買入$82豉油 以為一大枝結果只得一小碗
【新品速報】可口可樂 STARLIGHT 限量登陸香港　MC $oHo & KidNey禮盒＋免費送玻璃杯
今日 13:52
【新品速報】可口可樂 STARLIGHT 限量登陸香港　MC $oHo & KidNey禮盒＋免費送玻璃杯
【開倉優惠】歐化寶一連五日開倉清貨　低至1折起最平$50入手四季枕
今日 13:48
【開倉優惠】歐化寶一連五日開倉清貨　低至1折起最平$50入手四季枕

你可能感興趣

【一碗豉油】網民於外賣平台買入$82豉油 以為一大枝結果只得一小碗
16:39 2022/04/07
【一碗豉油】網民於外賣平台買入$82豉油 以為一大枝結果只得一小碗
【新品速報】可口可樂 STARLIGHT 限量登陸香港　MC $oHo & KidNey禮盒＋免費送玻璃杯
今日 13:52
【新品速報】可口可樂 STARLIGHT 限量登陸香港　MC $oHo & KidNey禮盒＋免費送玻璃杯
【開倉優惠】歐化寶一連五日開倉清貨　低至1折起最平$50入手四季枕
今日 13:48
【開倉優惠】歐化寶一連五日開倉清貨　低至1折起最平$50入手四季枕
著數優惠 運動 OK便利店 7－Eleven 美食 便利店 啤酒

最高瀏覽

【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
16:04 2022/04/07
【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
16:55 2022/04/07
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
15:14 2022/04/07
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單