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【3月網紅排行榜】ViuTV《940920》帶挈演員打入十大　MIRROR竟不敵外國靚媽？

娛樂 18:28 2022/04/08

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劉俊謙打入3月份網紅排行榜第3位。

ViuTV早前播出的劇集《940920》大受歡迎，讓劇中演員人氣飆升，尤其男主角劉俊謙的IG粉絲人數增至10萬，人氣急升。

據媒體分析公司「Cloudbreakr亞洲網紅行銷平台」日前公布《2022年3月網紅排行榜》，劉俊謙以12萬綜合追蹤人數成功打入第3位，互動率達11.52%。

《940920》更帶挈同劇的演員岑珈其、吳海昕及張凱娸，他們分別登上3月份排行榜的第5位、第6位及第7位。

    點擊圖片放大
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MIRROR竟三甲不入

相反，向來人氣高企的男團MIRROR成員姜濤和Anson Lo（盧瀚霆），在3月份竟三甲不入。姜濤綜合追蹤人數高達80萬，比第3位的劉俊謙多68萬，但在3月的互動率為10.93%相對較低，因此屈居第4位。

而「教主」Anson Lo則包尾排行第10位，但其綜合追蹤人數近94萬。至於第1位是模特兒兼靚媽KOL Taylor R，粉絲人數及互動率稱冠。

最新影片：After Class專訪

至於人氣組合Collar成員Ivy So（蘇雅琳）、「小薯茄」的麗英及ViuTV《膠戰》系列、商台DJ黃正宜（阿正）亦登上排行榜，想知道她們排第幾？點擊圖片查看詳情。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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