【疫下寶寶】女兒疫下出生6個月大首次出門爆喊　湯怡為極度保護感到自責

▲ 湯怡女兒10個月大，出世時，香港正正受疫情影響。

香港爆發第五波疫情，好多家長都不想子女增加感染風險，選擇居家抗疫。去年榮升媽媽的藝人湯怡，誕下女兒「麥QQ」後，基本上沒有外出，日前她玩IG的快問快答時，就有網友留意到「麥QQ」大部份的照片都攝於屋內，問到是否女兒不能去街，而湯怡就向網友解釋原因，回答因此引起不少媽媽的共鳴。

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湯怡的女兒出生在疫下，不能像正常寶寶一樣從小就見親戚朋友及到遊樂場玩，直到女兒6個月大，湯怡才上載一家三口在維港前的合照，其他相片基本上是在室內拍攝，湯怡因此被粉絲提問「 女兒是否不能出街」，湯怡就回答稱「自己是個極度保護小朋友的家長」。她認為，「麥QQ」年紀細且抵抗力有限，加上覺得「OMICRON真係唔係人咁品」，現時都沒有帶女兒出街，更不會讓孩子接觸任何人。

雖然湯怡想好好保護女兒，內心都想女兒去見識不同事情，去接觸這個世界，她坦言感到非常掙扎，早前就鼓起勇氣，決定帶女兒到屋企附近閒逛，豈料女兒反應非常大，出門時喊了15分鐘，湯怡覺得女兒留家太久，對陌生的環境產生恐懼，所以感到害怕。

湯怡分享事件後，即時引起很多家長共鳴，一方面擔心BB會中招，但另一方面又很怕日日留在屋企會阻礙孩子發展。經過此事，湯怡現決定每星期最少帶「麥QQ」去一次郊外，呼吸新鮮空氣及探索望新事物。希望孩子在疫情結束後，不會害怕出門接觸人及其他新事物。

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責任編輯:陳麗薇