【移民英國】港夫婦移民英國半年 　怕講英文而有點感到後悔

▲ 有港人夫婦表示，移民英國後，英文對答有困難。

認識一對中年夫婦，半年前移民英國。最近，那位太太找我幫忙介紹律師處理在港事情，我順道了解他們在英國的情況。「其實日子沒我們想像中好。坦白說，我有點後悔移民，我先生沒說出口，但我知他也有同感。」

「你們遇到最大的問題是甚麼？」

「語言不通。從前我一直覺得自己英語能力不錯，我老公在香港時雖然甚少說英語，但他是大學生，英文水平也可以。直到我們來了英國，才發現我們的英語能力，原來只夠作日常生活的基本溝通。上次去銀行辦理一些事情，我們根本聽不懂職員的要求，本來半小時內可完成的程序，最後花了一個多小時，還要看職員的白眼，感覺很難受。

同事語速快需集中精神理解

「我先生在英國找到一份算是本行的工作，基本上可應付工作上的挑戰，但他發現同事們在交談中，用上很多俚語，令他無法答話；而且他們說話速度甚快，所以他上班時精神十分緊張。」她說道。

「我在外國航空公司工作多年，很明白你們的感受。也許你們可留意話語的關鍵字眼，這有助猜到大概意思；又或可坦誠相告需要時間適應不同文化，禮貌地要求對方減慢說話速度。」我建議。

最新影片推介：

移民外國，有人因沒信心跟當地人溝通，於是選擇跟同聲同氣、相同背景或相同種族的人相處及工作。在外國的唐人街餐館或蔬菜水果店，不難發現許多父母輩的華裔店員不懂英語。他們普遍學歷不高，生活圈子無法離開唐人街，但他們接受枯燥乏味的生活，不會有太多投訴。

新一代的年輕移民，多少人願意放下一切，從低做起？如果連克服說外語的意願也欠奉，何苦委屈自己寄人籬下呢？

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文 : 藍海寧