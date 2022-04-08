【電話騙案】警搗電騙集團拘27人涉19宗　山頂九旬婦被騙2.5億元

▲ （警方fb直播截圖）

警方今日（8日）表示，於多區拘捕19男8女，年齡介乎18至78歲，涉嫌與11宗假冒官員及8宗猜猜我是誰騙案有關，涉及款項達2億8000萬元。

警方東九龍總區重案組總督察莫子威表示，東九龍總區刑事部聯同各警區刑事部，在4月6日至4月8日期間，展開反電騙行動，行動中拘捕27人，全部被捕人士為本地人，19名男子及8名女子，當中16人有案底，被捕人報稱學生、無業、侍應等。行動中一共偵破19宗電話騙案，根據案發時間，由2020年8月至今年3月5日不等，案發地點東九龍3宗、西九龍4宗、新界南6宗，新界北2宗及港島4宗。

在19宗電話騙案，當中包括11宗假冒官員騙案，即騙徒會假扮公安，訛稱事主在內地干犯洗黑錢，需要證明自已清白，以及8宗「你猜猜我是誰」騙案，即騙徒會以假裝認識事主，指需要用錢應急。以上19宗電話騙案合共造成損失高達港幣2.8億元，單一損失由8700元至2.5億元不等，2.5億元騙案在去年單一造成損失最大假冒官員電話騙案。

而27名被捕人士全部罪名以欺騙手段取得財產罪，當中18人與11宗假冒官員案有關，12名男子及6名女子，年齡為19歲至78歲，被捕人角色包括2名特務人員，以及16名提供戶口洗黑錢的戶口持有人士，其他9名被捕人另與8宗「你猜猜我是誰」騙案有關，7名男子及2名女子，被捕人角色是提供收受犯罪得益。今次行動追截1100萬港元失款。

莫子威又稱，在今年首3個月電話騙案造成損失高達港幣1.3億元，在去年同期有3.5億，但今年被騙人數高達339人，去年是200人，電話騙案年齡層由14歲至94歲均有，例如在今次拘捕案件中，一名山頂91歲婦人被騙去2.5億元。

東九龍總區重案組高級督察吳嘉莉指，近檢最常見為包括假扮衞生署或衞生防護中心，指受害人散播新冠肺炎有關謠言，去過高風險地區，違反防疫條例或在內地非法購買疫苗等，再將電話轉駁至假扮公安熱線騙徒，期間如果不配合的話，將被押回內地受審。

【TOPick診症室】成人及兒童康復後常見久咳 中醫拆解寒燥咳湯水食療

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐