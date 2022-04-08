全民快測！復工復課前自我檢測必讀　揀快測最重要看CT值

政府建議市民今天（4月8日）起一連3天進行全民快測，呼籲市民在3天內每天自行快測一次，希望藉此統計香港整體人口的染疫比例！加上復工復課在即，市民都紛紛搜購大量家用快速抗原測試，而市面上亦大量湧現不同品牌的家用快速抗原測試，即使是政府認可的品牌，當中的價格和質素都參差不齊。專家提醒在購買時除了要留意靈敏度（Sensitivity）和特異度（Specificity），以及查看有否列入政府和歐盟的通用名單等資料外，更重要的是看CT值，才能分辨出哪一款真正做到最靈敏可靠。



高中低病毒量靈敏度大不同



有專家表示在測試前可先輕輕擤鼻，能提高測試結果的準確度，但若本身使用的產品準確度成疑，亦會影響測試結果。一般人都知道要查看快測產品的靈敏度（Sensitivity）和特異度（Specificity），前者是指在受感染者身上檢驗出陽性結果的準確度，後者是指在非感染者身上檢驗出陰性結果的準確性，而世衞建議靈敏度最少要有80%，而特異度須最少有97%。綜觀市面上的快測品牌，大部分都聲稱自己靈敏可靠，但靈敏度達100%是否就真的100%可靠？



事實上，單憑靈敏度與特異度的標準去釐定該產品的準確度是較籠統的說法，真正要知道該產品實際的準確度，應是看其CT值。CT值（Cycle Threshold Value）是量度患者病毒基因濃度及傳染力的指標。CT值大致分為3種：當CT值低於25時，顯示病毒量極高；CT值介乎25至30時，顯示病毒量處於中度水平；而CT值高於30時，則顯示病毒量極低，而每種CT值都有獨立的靈敏度數據。在市面上買到的家用快速抗原測試，大多以CT值低於25（即病毒量極高）的樣本測試數據來標示其靈敏度高達100%，因此實際上只能夠在病人有明顯病徵及病毒量高的情況下識別新冠病毒，並不代表能夠檢測出病毒含量處於中度水平以下的情況，因此有機會出現所謂的「假陰性」。



認清CE旁4位數字屬家用認證



而且一般的家用快速抗原測試，在包裝盒上或內附說明書都沒有列明其靈敏度和特異度屬哪類CT值，透明度不足，令大家難以判斷。事實上一般家用測試的審批標準比專業用測試都更為嚴謹，務求讓普羅大眾不需要專業知識都能輕鬆安全使用。 若希望了解更多關於自己選用的家用快速抗原測試是否合標準，可以參閱由德國衛生部門委託Paul Ehrlich Institute（PEI）進行的靈敏度檢測報告查看各種快速測試的實際數據，他們抽取了全球市面上245款抗原自測試劑盒作分析，識別其對不同病毒含量的靈敏度，較政府和歐盟的通用名單研究得更仔細。除此之外，很多家用快速抗原測試都聲稱通過歐盟認證，有專家指出單憑包裝盒上印有CE標誌，並不代表產品獲有關當局測試品質，大家需留意CE標誌旁邊是否有一組4位數字，相關數字一般是公告機構編號，確保產品經由相關機構測試及適合一般消費者於家居使用。

復工復課前必入手 靈敏可靠之選



在德國PEI測試的245款家用快速抗原測試名單當中，AQUILAVIE® 新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2) 抗原自測試劑盒（由Shenzhen Watmind Medical Co. Ltd. 生產）是其中一款表現靈敏度最高的產品，排行頭十位，不但獲得歐盟認證（CE1434）和通過 ISO 13485 認證，品牌亦是除法國政府外歐洲多家企業和醫療機構的指定供應商，適合一般人於家居使用。而且其敏感度於CT值低於25時（顯示病毒量極高）達100%，於CT值為25至30時（顯示病毒處於中度水平）亦有達95.7%，足證其識別病毒的能力明顯較其他品牌高。

相比某些衞生署認可的快速測試品牌，品牌A、 B於CT值低於25時（顯示病毒量極高）靈敏度可達90%或以上，但當CT值為25至30時（顯示病毒處於中度水平），靈敏度則分別得30%和4.3%。因此，大家在選購家用快速抗原測試前，一定要看清實際的靈敏度，有助及早發現感染，防止傳播力極強的 Omicron 變異病毒株在香港社區繼續擴散。



AQUILAVIE® 抗原自測試劑盒現於屈臣氏、 指定百佳超級市場及http://shop.aquilavie.com/ 有售。

@aquilavie.hk

（特約）