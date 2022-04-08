【保護寵物】主人於寵物公園狗群中放兔仔　被兩隻大狗追逐發出「尖叫聲」

▲ 有兔仔被兩隻大狗追，Miss Hunny提醒主人要小心照顧寵物。

愛護寵物你我有責，為寵物「放風」時，主人應要保持警惕。今日網絡紅人Miss Hunny於社交網站發佈一則有人在有狗的地方「放兔仔」的影片，當中兔仔不斷逃跑，被狗仔追逐，兔仔更受驚尖叫，令Miss Hunny不禁發文提醒兔仔主人，「放兔仔」要注意上兔仔繩、做好防虱防蟎及確保放兔仔有沒有狗隻。

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今日（8日），網絡紅人Miss Hunny於Facebook發佈了一則群組影片，影片中可見有主人在「寵物公園」放兔仔，當中更有其他主人「放狗」，其間有2隻大狗不斷追著兔仔，而兔仔的主人亦想收起拿起兔仔卻不成功，而狗隻的主人亦制止不到大狗，整個場面陷入你追我逐的局面。

Miss Hunny在文中表示，並非想公審該為主人，而是想提醒「放兔仔」的主人應要留意3件事：上兔仔繩、做好防虱防蟎及確保放兔仔的地方有沒有狗，而最後一點是非常重要。

首先兔仔喺大自然嘅世界裏面，都係被捕獵嘅植食性動物，狗係肉食性動物，狗仔嘅零食裏面係有兔肉、兔耳，如果嗰隻狗狗有食開，又唔係由細到大同兔仔相處嘅話，你覺得佢聞到兔仔味會覺得係咩？

▲ 兔仔主人在狗群中放兔。（影片截圖）

Miss Hunny曾經養兔仔7年及養狗10年，表示狗仔及兔仔可以一起相處，但絕對不是別人的狗隻及自己的兔仔，因為「你永遠唔會知人哋隻狗食咩大，可能佢每一餐都係兔肉。」Miss Hunny續指若兔仔不小心被咬死，狗仔身體亦可能有所不適。

如果當時真係咁不幸，兔仔比狗仔咬死甚至食咗，你可以負責嘅只有佢嘅身後事，只有危，並冇安，你冇負責到佢嘅幸福、健康。狗仔食咗你隻兔仔如果身體有咩不適，人哋主人要你負責，你又可以點負責？

Miss Hunny主要想提示各位主人，「睇實自己的寶寶」是要學習的。她在文中提及如果是新手主人，應利用書本去學習，「冇人一出世就識養兔仔，我養第一隻兔仔之前都睇哂幾本書先決定養，你會想帶佢去草地玩都係想佢開心啫，但係而家片尾隱約聽到兔仔尖叫。」Miss Hunny續指，其實兔仔沒有聲帶，「尖叫聲」是極度驚慌，壓到氣管發出的聲音，更是遇到危險發出的嚴重警號。

做主人係唔簡單㗎，唔係同佢玩就叫照顧，愛佢、珍惜佢，就令自己成長啦。

Miss Hunny坦言，「如果見到嗰個地方對自己寶寶嘅安全有威脅，你都唔會帶佢入去啦。」更明白大家看到影片後會感到憤怒，感到不舒服，亦奉勸各位口下留人，讓該主人可以有機會去學習，也讓自己去學習如何照顧寵物。

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片段曝光後，引來大批網民留言認為兔仔很危險「兔仔好細膽，好容易嚇破膽，呢隻兔仔雖然冇畀狗咬到但估計返去之後都危險。」、「做主人帶得寶貝出去玩，一定係要做足安全同好好保護佢哋。」，亦有網民指即使兔仔沒有被咬死，都會被嚇死，「隻免仔差D冇命」、「臨尾聽到兔仔尖叫，真係好心痛呀！兔仔只會喺超級超級驚慌嘅時候先會有叫聲。」、「兔仔好易會嚇死，見過兩次。」

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責任編緝：蕭雅文