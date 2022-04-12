【新加坡教育】無悔攜子移居新加坡升學　前教師港媽：由緊張到驚喜

▲ 港人移居新加坡後，發覺當地教育，已不再如《小孩不笨》中死板。

提起新加坡的教育，許多香港父母第一時間，或許會想起電影《小孩不笨》中過份嚴苛的填鴨模式。不過，育有兩名兒子，曾在香港任職中學老師的港媽Eunice，於年半前，毅然全家移居新加坡後，卻看到兒子讀書讀得更開心。Eunice接受TOPick專訪時表示，新加坡政府相當重視教育，亦不斷因應時代而改革，「佢哋嘅特色係重視精英教育，但近年嘅改革，可以睇到佢哋除咗精英培訓，亦好尊重多元發展，要睇其他才能，唔係只睇學術成績。」

Eunice本身在香港任職中學視覺藝術老師近20年，目前有兩名分別12歲及5歲的兒子。她指，2年前丈夫的公司邀請其調職到位於新加坡的公司總部，雖然全家人都十分猶豫，擔心移居到陌生城市會不適應，但鑑於當時香港社會氣氛較為壓抑，一家人還是下決心「背井離鄉」，搬到新加坡。

身為教育工作者，Eunice對子女教育尤為重視，「開頭都會覺得緊張，唔知新加坡教育得唔得，但慢慢就發現，新加坡教育制度係好有質素，已經唔係《小孩不笨》嗰套」。

新加坡教育改革超前 主流學校重視多元發展

Eunice大仔原本在香港就讀直資小學港大同學會小學，她形容，兒子在香港的學習環境，已算較為「非主流」，學校重視創意教學，學業壓力也不算大。但來到新加坡後，這位教師港媽卻發現，新加坡的教育制度，對兒童創意和多元發展的重視，可謂有過之而無不及，讓她大感驚喜，「初時都會怕佢唔習慣，驚新加坡主流學校會好高壓，但讀落發現，仲輕鬆過係香港嘅非主流學校。」

她指，港大同學會小學每日有2至3份功課，相對其他學校為少，但在新加坡讀小學，兒子經常沒有功課，就算有功課時，也只有1至2份，同時，初小也沒有考試，「變相小朋友會多咗時間培養興趣，去Love to Learn」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Eunice到新加坡後已變身為全職主婦，但她仍對當地教育制度有所研究，「新加坡不斷改革教育，投放很多資源落去。而且可以講，新加坡每一間普通本地學校，都係好學校嚟。」她續解釋，新加坡所有的學校都用同一套教材，只有教學方法會因應學生情況微調，同時老師亦會不定期在不同公立學校間調職。變相本地不同的主流學校，其實並無貴賤之分。而本地公民或持本地永久居民身份人士的子女，在新加坡法例下，不能入讀國際學校，「國際學校只係留俾啲外國人讀」。

最新影片推介：

雖然未有永久居留權，但最後Eunice仍選擇讓兒子就讀本地公立學校，「我哋作為外國人，每月800多元新加坡紙，相當於港幣4000幾，都係同係香港讀直資學校差唔多。但令我覺得好Amazing嘅係，原來當地公立學校嘅書，係香港嘅新加坡國際學校（Singapore International School Hong Kong）就可以買到，因為新加坡國際學校，都係教緊新加坡公立學校嘅課程。」她笑言丈夫經常與她開玩笑稱，「我哋個仔已經讀緊香港嘅國際學校啦」。

重視精英培育但兼顧不同才能學生

兒子準備升中學，Eunice指，當地中學開始會有分流政策，將能力不同的學生，分派到不同類型學校，所以兒子會開始緊張。不過她也認為，當地的升學政策較為清晰，很少家長要花氣力考慮揀選學校，或者是否要選擇直資學校等不同類型的學校。她補充，新加坡其實並非不注重培育頂尖人才，「小學三年級會有一個評估，俾老師推薦一啲資優學生去做，然後會有特別資源俾通過測試嘅學生。」她指，新加坡教育特別注重照顧個別差異，這一點令她覺得相當驚喜。

至於Eunice的兒子也很喜歡新加坡，「呢度嘅小朋友比較簡單，包容性強，因為有唔同族裔，會識得尊重大家唔同文化或者宗教背景，就算係外地插班生，亦好快適用。」她又笑言，最令兒子滿意的是學校飯堂，咖哩、清真食物、西餐或中式粉麵飯菜都有，「有機會感受不同文化，亦都係培養緊佢嘅共融能力」。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：莊恭南