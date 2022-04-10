【兒童染疫】染疫後轉陰性不代表完全康復 中醫：咳嗽時間愈長對肺部有影響

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第五波疫情來勢洶洶，當中更有大量小朋友不幸染疫，染疫後如何紓緩不適，康復後如何固本培元？《湊得輕鬆啲》今集請來註冊中醫師古鎧綸，分享如何提高小朋友免疫力。

疫情爆發至今，古鎧綸醫師透過視像診症去為染疫的病人診症，當中更不乏染疫的小朋友。他指，小朋友染疫後要視乎是否接種疫苗，有些接種疫苗的大約2至3日會好轉。小朋友染疫後，進食方面胃口可能好差，或者會出現喉嚨痛，小朋友未必懂得說喉嚨痛，但診症時明顯聽到聲音沙啞，出現「Cam Cam」的聲音，比較常見還有咳嗽及發燒，小朋友會燒得快，有機會出現39度甚至40度。其次不太常見的是腸胃的表現，部分小朋友出現嘔吐，若嘔吐很誇張就要小心是否電解質失衡，若情況嚴重或會送往醫院診治。

不少小朋友染疫後出現喉嚨痛，古醫師表示，從中醫角度分析，喉嚨痛有很多原因，疫情下多數是風熱頰咽，因此不用普通利咽的藥，中醫利咽的藥很多，比較常見的有桔梗、金銀花等，疫情下他認為板藍根有用。他進一步解釋，或許有人覺得自己小朋友身體寒冷不適宜用板藍根，這個想法是錯誤的，中醫認為急病的時候要治標，急則治病，緩則治本，若不用重要，也可以用噴喉嚨的西藥或用漱口水紓緩。

針對有人會用鹽水漱口或飲蜜糖水紓緩喉嚨痛，古醫師表示，鹽水漱口的效果不錯，家家戶戶都有鹽水，但要教小朋友漱口的方法，普通漱口漱下口腔是沒有作用，要教他們好似用漱口水，抬高頭漱口20至30秒，大約1至2次，基本上已經可以清理喉嚨病毒細菌，可以有助紓緩。至於蜜糖水則要很小心，臨床發現很多染疫者出現喉嚨乾，但乾的同時不是完全沒有痰，如果過早使用蜜糖水或分量過多，會出現封喉失聲，然後痰會越來越多或難咳出來，覺得蜜糖水是比較差的選擇。

轉陰後是否代表完全康復？古醫師指是個錯誤的概念，他指好多小朋友轉陰性後還有咳嗽、作嘔，多痰、胃口差，這些狀態與仍在生病差不多，首先要清除病徵止咳化痰，小朋友最主要健脾益肺，健脾是令到胃口好轉，消化能力回覆正常。他建議父母要視乎子女的便便，假如2歲以上小朋友正常每日一次大便，但轉陰後大便數量變成3至4次，糞便不能成形如香蕉形狀，代表仍然未完全康復，要用到健脾中藥，例如淮山、蓮子茨實等，不同種類的豆類，令進食後大便重新成形，狀態會慢慢好轉，

如果這個時候去進補，小朋友吃完後會腹瀉出來，都會浪費。

此外，氣管轉差是常見的，現時有個詞彙叫長新冠，長新冠是指比較長遠，如成人出現味覺喪失，聞不到味道吃東西沒有味道，但在小朋友身上不常見。

小朋友比較常見是轉陰不停咳嗽，咳嗽時間愈久，會對日後肺部有影響，因此要及早求診。

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記者：鄺嫻