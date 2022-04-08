【特首選舉】梁君彥：下屆特首須有擔當、願意聽意見　符合夏寶龍提出「五個善於」要求

▲ 立法會主席梁君彥。（資料圖片）

立法會主席梁君彥，今日出席一個活動見記者時指，認為下屆特首的理想人選，需要有擔當、願意聆聽意見；又希望未來行政立法關係可以更加好，有利於解決民生問題和社會深層次予盾。

梁君彥重提港澳辦主任夏寶龍，早前提出的「五個善於」要求，形容任何符合有關要求的參選人，都是下屆特首的理想人選。他又指，市民希望下屆特首能夠團結香港社會各種不同意見，向各界解釋政府如何幫助到他們，以及解決社會深層次予盾。

被問到李家超是否下屆特首理想人選時，梁君彥回應指，作為立法會主席，傳統上一般保持憲制中立，不會公開支持任何參選人。

有記者再追問時，梁君彥反問記者：「你覺得他（李家超）是否符合這些條件？若果符合，就是理想的候選人。」

至於現屆特首林鄭月娥引入的「短問短答」環節，作為立法會主席的梁君彥，又是否希望保留？他僅表示，需要與下屆政府再作商討。

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記者：胡偉明