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【特首選舉】梁君彥：李家超有擔當、願意聆聽意見　盼下屆行政立法關係更好有利解決深層次予盾

政治 15:24 2022/04/08

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立法會主席梁君彥。（資料圖片）

立法會主席梁君彥，今日出席一個活動見記者時指，形容前政務司司長李家超有擔當、願意聆聽意見，是理想的特首選舉候選人；又希望下屆政府上任後，行政立法關係可以更加好，有利於解決民生問題和社會深層次予盾。

梁君彥重提港澳辦主任夏寶龍，早前提出的「五個善於」要求，形容任何符合有關要求的參選人，都是值得支持的特首候選人。他又指，市民希望下屆特首能夠團結香港社會各種不同意見，向各界解釋政府如何幫助到他們，以及逐步解決社會深層次予盾。

被問到會否支持李家超時，梁君彥回應指，作為立法會主席，傳統上一般保持憲制中立，不會公開支持任何參選人。

有記者再追問時，梁君彥反問記者：「你覺得李家超先生，是否符合這些條件？若果符合，就是理想候選人。」

至於現屆特首林鄭月娥引入的「短問短答」環節，作為立法會主席的梁君彥，又是否希望保留？他僅表示，需要與下屆政府再作商討。

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記者：胡偉明

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