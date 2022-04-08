【斷捨離】電影工作者難捨棄20箱紀念物品　即將退休決意整理不懷緬過去

▲ 有名電影工作者快退休，決意整理20箱紀念物品，不懷緬過去。

最近認識了一個新客戶，第一次收到她家的照片時發現，客廳整齊潔淨，而且物品擺放有條有理，不禁令我感到好奇，到底她需要整理的是什麼。

經過一番了解後，她是一位快將退休的女士，從事電影行業工作，喜歡整潔，因此日常的生活都是井井有條的。可是有二十箱物品卻令她束手無策，一直存放在一角，即使經歷數次搬屋，這二十箱物品都伴隨着她一同遷移。

20箱紀念性物品束手無策

我很欣賞她有捨棄的念頭，原來她想改變的原因很簡單，不希望老是懷緬回望過去，重新開始。與她一同打開二十箱物品，不難發現這些都是屬於「紀念性物品」，也是大家感到最難做整理的物品，好像是過往工作的電影海報、影音碟、前度贈送的禮物、讀書時期的比賽獎牌、家人留下的字畫等等。

要處理這些充滿回憶的物品，首要是要先了解主人對物品的感覺，和理想整理的效果，也耐心傾聽她的每一個故事。好像有些人會比較注重家人的回憶、有一些人則想保留快樂的回憶等，這樣才可以有效地篩選物品的去留。

最新影片：

沒感覺沒實際用途可捨棄

在整理物品的過程中，也可嘗試思考物品與自己的關係，好像是一些陳年考試卷，當你回望它們已沒有感覺時，而且在沒有實際用途，這些物品就可以捨棄。此外也可以善用現今的科技，好像這位女士昔日不捨得的電影宣傳品，現在也廣泛在網絡上流傳，我也會提示她理性上已沒有必要將實物留住。不過整理最重要是要尊重物品與物主的關係，不能強行拆散作了斷。

在多輪篩選後，她決定只留下一些工作證、已絕版的光碟和一些家人的物品，其他物品都藉此轉贈給有同樣愛好的收藏者。而留下的物品不再收藏於膠箱內，而是增添一個書架，將這些帶有快樂回憶的物品展示於客廳中，延續物品的價值。

不為堆積如山物品感不安

我們處於不同階段的時候，也會萌生起想將現況生活整頓的念頭，而我們也會在過程中體會到適當的整理，將不需要的物品捨去，同時也是整頓自己的心情，不用再為堆積如山的物品感到不安，願你也有同樣的勇氣，更輕鬆的漫步向前。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文︰Little Space小空間創辦人、日本整理收納專家協會一級認證整理收納顧問賴淑雯Suki