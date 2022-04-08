【新冠口服藥】醫管局指電腦系統已準備得七七八八　很快會開放予私家醫生使用

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港疫情逐漸回落，今（8日）增2492宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情疫情記者會。

劉家獻表示，目前醫管局已向25,400名病人處方新冠口服藥，其中16886人獲處方默沙東口服藥，另外8538則獲處方輝瑞口服藥；前線醫生反應病人服用口服藥後病徵很快得到控制，病毒量亦跌的很快，現時只要病人適合醫生就會為其處方口服藥，以減併發症及死亡風險。

劉家獻亦指，局方也正與衛生署合作開發及優化相關電腦系統，目前已準備的七七八八，很快會開放予私家醫生使用，而政府也會發信予私家醫生闡述有關病人資料登記及送藥安排。

劉家獻亦指，

【TOPick診症室】成人及兒童康復後常見久咳 中醫拆解寒燥咳湯水食療

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰