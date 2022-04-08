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【新冠口服藥】電腦系統將近完成　料將開放予私家醫生使用送藥安排

社會 17:26 2022/04/08

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港疫情逐漸回落，今（8日）增2492宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情疫情記者會。

劉家獻表示，目前醫管局已向25,400名病人處方新冠口服藥，其中16886人獲處方默沙東口服藥，另外8538則獲處方輝瑞口服藥；前線醫生反應病人服用口服藥後病徵很快得到控制，病毒量亦跌的很快，現時只要病人適合醫生就會為其處方口服藥，以減併發症及死亡風險。

劉家獻亦指，局方也正與衞生署合作開發及優化相關電腦系統，目前已準備的七七八八，很快會開放予私家醫生使用，而政府也會發信予私家醫生闡述有關病人資料登記及送藥安排。

劉家獻亦指，

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記者：黃小冰

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